Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Semih Yuvakuran son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Galatasaray ve Fenerbahçe'de sergilediği performansla bir döneme damga vuran eski Milli futbolcu Semih Yuvakuran'ın son hali olay oldu.
1983-1984 sezonunun sonunda, o dönem sarı kırmızılı ekibin başında olan Hırvat teknik direktör Tomislav İviç'in isteği üzerine Busaspor'dan transfer edilen Semih Yuvakuran, Galatasaray'ın Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale çıkmasını sağlayan isimler arasında yer alıyordu.
1989-1990 sezonunun sonunda olaylı bir şekilde Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer olan Semih Yuvakuran adından sıkça söz ettirmişti.
Futbol kariyeri sonrası Gebzespor, Denizlispor ve FK Balkan'da teknik direktör olarak görev alan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Semih Yuvakuran yıllara yenik düştü.
3 çocuk babası olan Semih Yuvakuran'ın Instagram hesabını ziyaret eden sosyal medya kullanıcıları şaştı kaldı.[RMV-10]
Bilindiği üzere Semih Yuvakuran'ın üçüz oğullarından Utku Yuvakuran Beşiktaş'ta kalecilik yaparken, Pendikspor’un altyapısında futbol kariyerine başlayan Berkay Yuvakuran da Survivor'da sergilediği performansla adından söz ettirmişti.
Berkay Yuvakuran Survivor 2021'de büyük finale sayılı günler kala elenmişti.
Berkay yarışmanın ardından yaptığı açıklamada "Survivor'da sesimi çıkarmalıydım. Tek bir pişmanlığım budur" ifadelerini kullanmıştı.