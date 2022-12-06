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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Semih Yuvakuran son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

06.12.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig takımlarından önce Galatasaray sonrasında ise Fenerbahçe'de sol bek mevkiinde oynayan eski Milli futbolcu Semih Yuvakuran futbol kariyeri ile bir döneme damga vurmuştu. Eski futbolcunun üçüz oğullarından Utku Yuvakuran Beşiktaş'ta kalecilik yaparken, Pendikspor’un altyapısında futbol kariyerine başlatan Berkay Yuvakuran ise Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Survivor yarışmasının 2021 sezonuna katılmıştı. Semih Yuvakuran'ın son hali görenleri şaşırttı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Semih Yuvakuran son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Galatasaray ve Fenerbahçe'de sergilediği performansla bir döneme damga vuran eski Milli futbolcu Semih Yuvakuran'ın son hali olay oldu.

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GALATASARAY'IN ŞAMPİYON KULÜPLER KUPASI'NDA YARI FİNALE ÇIKMASINI SAĞLAMIŞTI

1983-1984 sezonunun sonunda, o dönem sarı kırmızılı ekibin başında olan Hırvat teknik direktör Tomislav İviç'in isteği üzerine Busaspor'dan transfer edilen Semih Yuvakuran, Galatasaray'ın Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale çıkmasını sağlayan isimler arasında yer alıyordu.

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1989-1990 sezonunun sonunda olaylı bir şekilde Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer olan Semih Yuvakuran adından sıkça söz ettirmişti.

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SEMİH YUVAKURAN'IN SON HALİ OLAY OLDU

Futbol kariyeri sonrası Gebzespor, Denizlispor ve FK Balkan'da teknik direktör olarak görev alan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Semih Yuvakuran yıllara yenik düştü.

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SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ŞAŞTI KALDI

3 çocuk babası olan Semih Yuvakuran'ın Instagram hesabını ziyaret eden sosyal medya kullanıcıları şaştı kaldı.

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SEMİH YUVAKURAN'IN OĞLU BERKAY YUVAKURAN, SURVIVOR'A KATILMIŞTI

Bilindiği üzere Semih Yuvakuran'ın üçüz oğullarından Utku Yuvakuran Beşiktaş'ta kalecilik yaparken, Pendikspor’un altyapısında futbol kariyerine başlayan Berkay Yuvakuran da Survivor'da sergilediği performansla adından söz ettirmişti.

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SURVIVOR'DA BÜYÜK FİNALE SAYILI GÜNLER KALA ELENMİŞTİ

Berkay Yuvakuran Survivor 2021'de büyük finale sayılı günler kala elenmişti.

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Berkay yarışmanın ardından yaptığı açıklamada "Survivor'da sesimi çıkarmalıydım. Tek bir pişmanlığım budur" ifadelerini kullanmıştı.

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