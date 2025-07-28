Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sevgilisi Granit Xhaka Sunderland'e gidiyor! Transfer bedeli bile belli oldu...

Transfer dönemine damgasını vuran isimlerden biri olan İsviçreli futbolcu Granit Xhaka’nın yeni takımı resmen açıklandı.

20 MİLYON EURO!

İngiltere Premier Lig’e yeni çıkan Sunderland’de transfer transferler bitmiyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun bildirdiği habere göre, iki ekip transfer için resmen anlaştı. İngiliz kulübü Granit Xhaka için Alman ekibine 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İDDİALARI

Sezonun sona ermesinin ardından adı bir çok takımla anılan Xhaka uzun bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe’nin radarındaydı. Öyle ki Okan Buruk’un dönem dönem Almanya’ya Leverkusen maçlarını izlemeye gittiği bile iddia edilmişti. Öte yandan Xhaka ismi Fenerbahçe’nin de gündemine gelirken, özellikle Suudi Arabistan’a transfer olma ihtimali doğduğunda Mourinho’nun oyuncuyu aradığı ve İstanbul’a gel dediği ileri sürülmüştü.

SUNDERLAND TRANSFERE DOYMUYOR

İngiltere Premier Lig’ine yeni çıkan Sunderland büyük bir gelir elde ederken, bu geliri transferde nokta atışı yaparak kullanıyor. İşte İngiliz ekibinin şu ana kadar açıkladığı isimler…

Habib Diarra’ya 31.5M€

Le Fée - 23M€

Talbi - 23M€

Adingra - 21M€

Xhaka - 20M€

Sadiki - 17M€

Reinildo - Bedelsiz