SPOR

Galatasaray ve Kayserispor, Seefeld'de

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.07.2019 17:15 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bugün Avusturya'nın Seefeld kasabasında kampa girdi.

İstanbul'daki hazırlıkları tamamlayan sarı-kırmızılılar, Avusturya'nın Seefeld kasabasındaki kampına başladı.

28 Temmuz Pazar gününe kadar çalışmalarını burada sürdürecek olan son şampiyon, burada Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig ve Augsburg ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Yeni sezona iddialı girmek isteyen ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Fatih Terim'in öğrencileri, yurt dışı kamp çalışmaları sonrası İstanbul'a dönerek, sonraki çalışma programına göre yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

AVRUPA'NIN EN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ

Avrupa'nın önemli turizm bölgelerinden olan Avusturya'nın İnnsbruck şehrine bağlı Seefeld, birçok dönemde Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaptı. Birçok turistin tercihi olan ve dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri olan Seefeld, son dönemde spor kulüplerinin de önemli kamp alanı haline geldi. Yaz aylarında spor için elverişli iklim koşulları sayesinde popüler bir yer olan Seefeld, daha önce Beşiktaş ve Medipol Başakşehir kulüplerinin de tercihi oldu. Bu yıl ise Galatasaray ve İstikbal Mobilya Kayserispor'a ev sahipliği yapan Seefeld, çoğu büyük Avrupa kulübünü de ağırlıyor. (DHA)

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