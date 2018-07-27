Galatasaray ve Medipol Başakşehir'e VAR eğitimi verildi

Galatasaray ve Medipol Başakşehir'e Video Yardımcı Hakem (VAR) sistem ile ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.
TFF'den yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu ile MHK Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in teknik kadrosu ile futbolcularına yeni uygulamayla ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldığı kaydedildi.
Eğitimlerde VAR'ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamaları ile diğer detayların anlatıldığı aktarıldı.
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