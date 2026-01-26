Galatasaray ve Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi'nde eşi benzeri görülmeyen başarı!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Avrupa arenasında son zamanlarda sıkıntı süreçlerden geçse de bu sene yaptığı yatırımın karşılığını almaya çok yaklaştı. Sarı-kırmızılı takım yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Osimhen, Singo, Sane gibi önemli isimlerle fark yaratırken, teknik direktör Okan Buruk'un da bu arena da gösterdiği performans gündem oldu. Buruk'un özellikle İngiliz takımlarına karşı gösterdiği başarılı oyun ile performans, Manchester City maçı öncesi tüm dikkatleri üzerine çekti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2.TAKIM OLDU!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde kadro piyasa değeri ile sahadaki performans arasındaki farkı en net ortaya koyan takımlardan biri oldu. Transfermarkt verilerine göre yapılan analizde sarı-kırmızılılar, kadro değerine kıyasla ligdeki konumuyla beklentilerin üzerinde performans gösteren ikinci takım olarak dikkat çekti. Listenin zirvesinde Karabağ yer alırken, Galatasaray; Bayern Münih, Atalanta ve Sporting gibi Avrupa’nın güçlü ekiplerini geride bıraktı.

Ekonomik gücü daha sınırlı olmasına rağmen sahada ortaya koyduğu mücadele, oyun disiplini ve sonuçlarla öne çıkan Galatasaray, Avrupa arenasında “değerinin üstünde oynayan” ekipler arasında yer aldı. Bu tablo, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’nde yalnızca bütçeyle değil, sahadaki performansla da fark yarattığını gözler önüne serdi.

OKAN BURUK'TAN TARİHİ BAŞARI...

Okan Buruk, Galatasaray’ın başında Avrupa sahnesinde İngiliz ekiplerine karşı ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılılar, Buruk yönetiminde Manchester United, Tottenham ve Liverpool gibi Premier Lig devlerine karşı oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Özellikle Manchester United karşısında Old Trafford’dan galibiyetle dönülmesi ve İstanbul’daki nefes kesen mücadele, Galatasaray’ın Avrupa iddiasını gözler önüne serdi. Tottenham ve Liverpool karşısında alınan sonuçlar da bu tabloyu tamamladı.

Bu istatistik, Okan Buruk’un yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da da “büyük maç” teknik direktörü olduğunu kanıtlarken, Galatasaray’ın İngiliz takımlarına karşı yeniden korkulan bir rakip haline geldiğini ortaya koydu.

MANCHESTER CITY MAÇININ ORANLARI AÇIKLANDI!

Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin lig etabının son maçında İngiltere'de Manchester City ile karşılaşacak. 10 puana ulaşan sarı-kırmızılı ekip neredeyse tur atlamayı garantilerken, son maçtan da en azından yenilmeden dönmek istiyor. Öte yandan ev sahibi Manchester City ise lig etabında ilk 8 de yer alarak eleme oynamadan üst tura çıkmak istiyor. İngiliz devi bu maçtan alacağı farklı galibiyet ile diğer maçlardan kendileri adına olumlu haberler gelmesini bekleyecek.

Manchester City - Galatasaray maçının iddaa oranları açıklandı.

Manchester City: 1.13

Galatasaray: 10.55

Beraberlik: 6.39