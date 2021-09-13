SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Galatasaray ve Trabzon'da seriye devam etti

Galatasaray ve Trabzon'da seriye devam etti

13.09.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray 13 maçtır, Trabzonspor ise 16 maçtır mağlup olmuyor.

Galatasaray ve Trabzon'da seriye devam etti

Trabzonspor, 2-2'lik Galatasaray maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakipleri karşısında yenilmezlik serisini 16 maça taşıdı.

Bordo-mavililer, son 16 maçında 7 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakiplerine 3 puan vermedi.

Galatasaray, yenilmezliğini 13 maça çıkardı

Galatasaray ise Fatih Terim ile yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Bu sezon da 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan Galatasaray'ın 2 sezona yayılan 13 müsabakalık yenilmezlik serisi bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladıÇok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladı
13 yaşındaki kız çocuğuna adi işkence! 41 yıl sonra gün yüzüne çıktı13 yaşındaki kız çocuğuna adi işkence! 41 yıl sonra gün yüzüne çıktı
Süper Lig'de 4. haftanın maç programıSüper Lig'de 4. haftanın maç programı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu'nun Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaretinde gerginlik yaşandı

Davutoğlu'nun Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaretinde gerginlik yaşandı

Başkent'te otomobil ile servis kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü

Başkent'te otomobil ile servis kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Telefonla katıldı! Erdoğan'dan Diyanet'e destek mesajı

Telefonla katıldı! Erdoğan'dan Diyanet'e destek mesajı

Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü! Yarışmacıyı stüdyodan kovdu

Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü! Yarışmacıyı stüdyodan kovdu

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni transfere büyük şok! Kimse beklemiyordu

Yeni transfere büyük şok! Kimse beklemiyordu

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Süper Lig devinde yeni transfer sakatlandı! 2 hafta yok

Süper Lig devinde yeni transfer sakatlandı! 2 hafta yok

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.