Galatasaray, Velez Sarsfield'lı Luis Abram'ı transfer ediyor!

Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nden elenen, ligde de peş peşe puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.Teknik direktör Fatih Terim takımı yeniden ayağa kaldırmanın yollarını ararken, bir yandan da takımı güçlendirmek için çalışmalar sürüyor.Ara transfer döneminde takıma yapacağı eklemelerle sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Aslan, gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturmak için de çalışmalara başladı.

Bu kapsamda arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın birçok bölgeye takviye yapması beklenirken, öncelik stoper transferine verildi.Cimbom'da adı başta Roma ve Newcastle United ile anılan Marcao'nun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.Sarı-kırmızılılarda Avrupa kulüplerinin radarındaki Brezilyalı stoperin ayrılık ihtimaline karşılık bu bölgeye mutlaka bir takviye yapmak isteniyor.24 yaşındaki futbolcuyu en kötü ihtimalle sezon sonunda satmayı planlayan Galatasaray, Marcao'nun alternatifini buldu.Aslan, Marcao ile yollarını ayırdıktan sonra rotasını hemen Arjantin'e çevirecek.