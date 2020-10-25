Galatasaray, Velez Sarsfield'lı Luis Abram'ı transfer ediyor!

Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nden elenen, ligde de peş peşe puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.Teknik direktör Fatih Terim takımı yeniden ayağa kaldırmanın yollarını ararken, bir yandan da takımı güçlendirmek için çalışmalar sürüyor.Ara transfer döneminde takıma yapacağı eklemelerle sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Aslan, gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturmak için de çalışmalara başladı.
Bu kapsamda arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın birçok bölgeye takviye yapması beklenirken, öncelik stoper transferine verildi.Cimbom'da adı başta Roma ve Newcastle United ile anılan Marcao'nun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.Sarı-kırmızılılarda Avrupa kulüplerinin radarındaki Brezilyalı stoperin ayrılık ihtimaline karşılık bu bölgeye mutlaka bir takviye yapmak isteniyor.24 yaşındaki futbolcuyu en kötü ihtimalle sezon sonunda satmayı planlayan Galatasaray, Marcao'nun alternatifini buldu.Aslan, Marcao ile yollarını ayırdıktan sonra rotasını hemen Arjantin'e çevirecek.
Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Velez Sarsfield'lı Luis Abram'ı gözüne kestirmiş durumda. Teknik heyet de Perulu stoperi izledi ve onay verdi.24 yaşındaki Abram'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Cimbom, Marcao'dan iyi bir gelir elde edip yerini bedavaya doldurabilir.Marcao gibi sol ayaklı olan Abram 1.80 boyunda. 20 kez Peru formasını giyen genç yıldız 1 gol attı.
Tam adı Luis Alfonso Abram Ugarelli olan futbolcu, 27 Şubat 1996 tarihinde Peru'nun Lima kentinde dünyaya geldi.Futbola ülkesinin Club Sporting Cristal takımında başlayan ve 2014 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzalayan Perulu stoper, Ocak 2018'de 500 bin Euro karşılığında Velez Sarsfield'a transfer oldu.Kariyerinde 170 maça çıkan Luis Abram, 7 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.Abram'ın güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.
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