Galatasaray Victor Nelsson transferini bitirdi

Galatasaray, Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki Victor Nelsson ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklanması bekleniyor

Sarı-kırmızılılar, Danimarka temsilcisine yaklaşık 7 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklif sundu, ödemelerin uzun vadeye yayılması konusunda anlaşmaya vardı.

Galatasaray, oyuncunun temsilcisi ile sözleşme detaylarını görüşecek.

Transferin kısa zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.

22 yaşındaki futbolcu geçen sezon Kopenhag forması ile 30 maçta 1 gollük performans sergiledi.

VİCTOR NELSSON KİMDİR?

Danimarka ekibi Nordsjaelland'ın altyapısında yetişen ve 2016'da A takım kadrosuna dahil olan Nelsson, burada sergilediği performansın ardından 2019'da 3.6 milyon Euro karşılığında Kopenhag'a transfer oldu. Kopenhag'da 86 maça çıkan ve 1 gol, 2 asistle skora katkı sağlayan 22 yaşındaki oyuncu, Danimarka A Milli Takım formasını da 1 kez giydi.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Nelsson, stoperin yanı sıra ön liberoda da forma giyebiliyor.



