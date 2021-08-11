Galatasaray, Victor Nelsson'u KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, Victor Enok Nelsson ile 5 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılılar Danimarkalı oyuncu için kulübüne 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Kulübün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"4.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu profesyonel futbolcu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne beş yıl içinde 7.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır."

BU VİDEO İLE DUYURDULAR

???? Galatasaray'a hoş geldin Victor Enok Nelsson! ???????? pic.twitter.com/Z5RAkXICRp — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 11, 2021

NELSSON İÇİN CICALDAU FORMÜLÜ

Galatasaray, Kopenhag’dan aldığı Victor Nelsson transferini, Alexandru Cicaldau’da uyguladığı formülle çözdü. Craiova takımından transfer edilen Cicaldau’nun 6,5 milyon Euro’luk bonservis ücretini 3 yılda ödeyecek olan sarı kırmızılılar, bu paranın 500 bin Euro’sunu peşin vermiş, geri kalan bölümünü ise taksitlere bölmüştü. Nelsson’un 7 milyon Euro’luk bonservis bedelinin 1 milyon Euro’sunu peşin ödeyen Galatasaray, kalan 6 milyon Euro’yu 5 yılda taksitler halinde verecek.

LİSTENİN İLK SIRASINDAYDI

Teknik Direktör Fatih Terim’in stoper mevkisi için belirlediği adaylar arasında ilk sırada yer alan Danimarkalı oyuncu, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Crystal Palace ve Burnley’den de teklif almasın karşın, yönetimin hızlı davranması sayesinde Galatasaray’a kazandırıldı.

NELSSON NASIL BİRİ?

Galatasaray defansının yeni lideri olması beklenen Nelsson’un öne çıkan yönlerini şöyle özetlemek mümkün... Teknik kapasitesi oldukça yüksek bir savunmacı. Pas yüzdesi iyi ve geriden oyun kurma konusunda son derece başarılı. Takım arkadaşlarıyla iletişimi güçlü, liderlik özelliklerine sahip, soğukkanlı ve konsantrasyonu yüksek. Atletizmi de yeterli düzeyde olan genç futbolcunun en büyük zaafı ise agresifliği.

AVRUPA LİGİ ELEMESİNDE YOK

Victor Nelsson, transfer edildiği Kopenhag takımıyla UEFA Konferans Ligi maçlarında forma giydiği için, Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde oynayacağı karşılaşmalarda oynayamayacak. Nelsson, tıpkı Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau gibi Galatasaray grup aşamasına kalırsa Avrupa Ligi’ndeki maçlarda görev yapabilecek.

GELECEĞE YÖNELİK HAMLE

Sarı kırmızılı kulüp, Nelsson transferi ile hem kadrosunu güçlendirdi hem de geleceğe yönelik önemli bir yatırım yaptı. Danimarka Ümit Milli Takımı’nda 35 kez forma giyip kaptanlığını yapan ve A Milli Takım’da da 1 maç görev alan 22 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı takımda göstereceği performansla Avrupa’nın büyük kulüplerine transfer olması bekleniyor. 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Victor Nelsson’a her sezon için 900 bin Euro garanti ücret verilecek



