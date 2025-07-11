Galatasaray Victor Osimhen'e kavuşuyor! Banka teminat mektubu verildi! Transferin tamamlanması an meselesi...

Galatasaray’da Victor Osimhen belirsizliği sona ermek üzere. Cimbom, yıldız golcü oyuncu ve kulübü Napoli ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar bonservis bedelini taksitli şekilde ödeme konusunda istenen banka teminat mektubunu buldu ve Napoli ile anlaştı. Transferin kısa zamanda bitmesi bekleniyor.

BANKA GARANTİSİ DE TAMAM

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Sarı kırmızılı ekip, Osimhen için Napoli yetkililerine 70 milyon euroluk bir bedel önerirken, bu tutarın taksitler halinde ödenmesi için banka teminat mektubunu da ortaya koydu.

GECE YARISI BİR GÖRÜŞME YAPILMIŞTI

Dün gece geç saatlerde Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve George Gardi ile Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna arasında toplantı gerçekleşti. Tarafların oyuncunun serbest kalma bedelini taksitli şekilde ödeme konusunda anlaştığı bildirildi.