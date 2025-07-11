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Galatasaray Victor Osimhen'e kavuşuyor! Banka teminat mektubu verildi! Transferin tamamlanması an meselesi...

Süper Lig ekibi Galatasaray Victor Osimhen transferi konusunda Napoli ile anlaşmak üzere. Galatasaray, Napoli’ye banka teminat mektubunu vermeyi kabul etti.

Galatasaray Victor Osimhen'e kavuşuyor! Banka teminat mektubu verildi! Transferin tamamlanması an meselesi...
Burak Kavuncu

Galatasaray’da Victor Osimhen belirsizliği sona ermek üzere. Cimbom, yıldız golcü oyuncu ve kulübü Napoli ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar bonservis bedelini taksitli şekilde ödeme konusunda istenen banka teminat mektubunu buldu ve Napoli ile anlaştı. Transferin kısa zamanda bitmesi bekleniyor.

BANKA GARANTİSİ DE TAMAM

Galatasaray Victor Osimhen e kavuşuyor! Banka teminat mektubu verildi! Transferin tamamlanması an meselesi... 1

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Sarı kırmızılı ekip, Osimhen için Napoli yetkililerine 70 milyon euroluk bir bedel önerirken, bu tutarın taksitler halinde ödenmesi için banka teminat mektubunu da ortaya koydu.

GECE YARISI BİR GÖRÜŞME YAPILMIŞTI

Galatasaray Victor Osimhen e kavuşuyor! Banka teminat mektubu verildi! Transferin tamamlanması an meselesi... 2

Dün gece geç saatlerde Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve George Gardi ile Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna arasında toplantı gerçekleşti. Tarafların oyuncunun serbest kalma bedelini taksitli şekilde ödeme konusunda anlaştığı bildirildi.

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