Galatasaray Vida sayesinde Maicon'u Nassr'a kiraladı

Galatasaray, Maicon’u Suudlara kiraladı… Fakat yatsın kalksın Vida’ya dua etsin… Al Nassr, Maicon’dan önce Hırvat stopere talip oldu. 16 milyon Euro teklif etti. Al Nassr’dan bu teklifi bekleyen Beşiktaş yönetimi ise bir hafta önce Roma’nın 7.5 milyon Euro’luk teklifini reddetti. Hatta Başkan Fikret Orman, Vida’ya “Seni göndermek istemiyoruz” dedi. Al Nassr’ın resmi teklifi gelince Orman, Vida’ya bu kez “gitmek istiyor musun?” diye sordu. Suud Liginde oynamayı asla düşünmeyen Hırvat stoper ise reddedince, Al Nassr, Galatasaray’dan Maicon’u kiralamaya karar verdi.
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