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Galatasaray Vidal ile görüşmelere başladı

18.04.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Inter ile yollarını ayırmaya hazırlanan Vidal için girişimlere başladı.

Galatasaray Vidal ile görüşmelere başladı

Inter'de beklentileri karşılayamaması sonrası maaş yüküyle geleceği tartışılan isimlerden Arturo Vidal için flaş bir iddia gündeme geldi. Calcio Mercato, yeni sezonda yolların ayrılması gündemdeki Vidal'in talipleri arasında Galatasaray'ın öne çıktığını belirtti.

Arturo Vidal'in menajeri Fernando Felicevich'in oyuncusunun Inter'de kalmak istediğini belirtmesine rağmen maliyet hesapları sonucunda İtalyan ekibi, Vidal ile yollarını ayırmayı planlıyor. Bu doğrultuda Vidal'e talip 3 takımın bulunduğu aktarılmakta. Brezilya'dan Flamengo, Fransa'dan Marsilya ve Türkiye'den Galatasaray'ın en ciddi teklifte bulunan takımlar olduğu aktarıldı.

Sezon başında Barcelona'dan transfer edilen Vidal, Inter formasıyla son maçına yaklaşık 2 ay önce Atalanta karşısında çıkmıştı. Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Şilili oyuncu ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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