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GALATASARAY VİLLARREAL MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

06.12.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, İspanya La Liga devi Villarreal ile NEF Stadyumu'nda oynayacağı hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım sürüyor. Birçok kişi, Galatasaray Villarreal maçı canlı izle ekranı için internette ekranı araştırma yapıyor. Peki, Galatasaray Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY VİLLARREAL MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Villarreal maçı bugün NEF Stadyumu'nda oynanacak. Yapılan açıklamaya göre karşılaşmada Segio Oliveira ve Mauro Icardi forma giyemeyecek. Sporseverler arama motorlarında Galatasaray Villarreal maçı canlı izle ekranı için sorgulama yapıyor. "Galatasaray Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte İşte Süper Lig'e Dünya Kupası sebebiyle verilen ara sonrasında hazırlıklarını devam eden sarı kırmızıların muhtemel 11'i...

GALATASARAY VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Villarreal maçı bugün (6 Aralık Salı) saat 20:00'da başlayacak.

Maç, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Villarreal maçı Spor Smart'ta canlı olarak ekrana gelecek.

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Portekizli futbolcu Sergio Oliveira sakatlıkları nedeniyle Villarreal maçında oynamayacak.

GALATASARAY VİLLARREAL MAÇI CANLI TAKİP


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