Galatasaray voleybol şubesinde 3 koronavirüs vakası

Galatasaray, erkek voleybol takımında bir oyuncunun, kadın voleybol takımında da teknik ekipten iki kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Takımı ile Galatasaray HDI Sigorta Kadın Takımı'nın Kovid-19 testlerinin yapıldığı belirtilerek, "Testler sonucunda erkek takımımızda 1 oyuncumuzda, kadın takımımızda ise teknik ekibimizden 2 kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip personellerimiz izolasyona alınmış olup, gözetim altında bulunmaktadırlar" denildi.
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