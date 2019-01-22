Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin'den forvet açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray'a 1-0 yenilen Boluspor'un teknik sorumlusu Bahadır Kıyak, "Öne geçecek pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik." dedi.

Kıyak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Boluspor'un şu anda zor zamanlar geçirdiğini ifade ederek, taraftarlardan takıma ve kulübe sahip çıkmalarını istedi.

Maça çok iyi başladıklarını kaydeden Kıyak, "Öne geçecek pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Sonrasında penaltıdan mağlup duruma düştük. Beraberliği yakalayacak birçok pozisyon bulduk ama bugün sanırım top bizi sevmedi." diye konuştu.

Deplasmanda oynayacakları rövanş karşılaşma öncesi Spor Toto 1. Lig'de Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaşacaklarını anımsatan Kıyak, "Artık yapacak bir şey yok. İkinci maçtan önce önümüzde bir Elazığspor maçımız var. İnşallah bu karşılaşmayla yeniden bir çıkış yakalarız." ifadelerini kullandı.

LEVENT ŞAHİN'DEN FORVET SORUSUNA YANIT

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, kendilerine çok güzel ev sahipliği yapıldığını aktararak, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı ile Boluspor taraftarlarına teşekkür etti.