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Galatasaray, yarı final biletini aldı

31.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, deplasmanda BOTAŞ'ı 67-50 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Galatasaray, yarı final biletini aldı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda BOTAŞ'ı 67-50 yendi.

Bu sonuçla seride 2-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, yarı finale yükseldi.

Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibi, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Nesibe Aydın eşleşmesinin galibi olacak.

Salon: Ankara DSİ Etlik
Hakemler: Duhan Köyiçi, Turgut Işık, Batuhan Kümükoğlu
BOTAŞ: Williams 12, Büşra Akbaş 11, Sehernaz Çidal 2, Bahar Öztürk 8, Marina Bas 6, Erdenay Topçu, Ayşe Cora 11, Hatice Pelin Gülçelik
Galatasaray: Asena Yalçın 9, Meltem Yıldızhan 9, Prints 7, Steinberga 6, Russell 10, Miray Balotu, Cansu Köksal, Sude Yılmaz 4, Pelin Derya Bilgiç 6, Holingsvorth 10, Misra Albayrak, Whitecomb 6

  1. Periyot: 8-18
    Devre: 27-30
  2. Periyot: 42-42
    Beş faulle çıkan: 38.25 Ayşe Cora (BOTAŞ)
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