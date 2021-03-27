SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Belhanda'nın yerine Lanzini

Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Belhanda'nın yerine Lanzini

27.03.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürpriz bir kararla Belhanda ile yollarını erken ayıran Galatasaray yeni 10 numarasını İngiltere'de buldu. Sarı-kırmızılıların Manuel Lanzini ile masaya oturmak istediği iddia edildi.

Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Belhanda'nın yerine Lanzini

Sivasspor maçının ardından Türk Telekom Stadyumu'nun zemininden şikayet eden ve "Yöneticilerimiz sosyal medyada gezmek yerine sahanın zeminiyle ilgilenmeliler." ifadelerini kullanan Belhanda, şok bir kararla takımdan gönderilmişti.

Faslı yıldıznın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilirken, şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken alınan bu karar gündem yaratmıştı.

Belhanda'nın ayrılışının ardından işleri sıkı tutmak isteyen Galatasaray yönetimi, yeni 10 numara arayışlarına vakit kaybetmeden başladı.

YENİ 10 NUMARA LANZİNİ Mİ OLACAK?

Sarı-kırmızılılar aradıkları futbolcuyu ise İngiltere'de buldu. Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Galatasaray; daha önce de gündeme gelen West Ham United'ın 28 yaşındaki yıldızı Manuel Lanzini'yi gündemine yer aldı.

Karl-Heinz Feldkamp: G.Saray'da yönetim, benim yerime 11 kurmak istiyorduKarl-Heinz Feldkamp: G.Saray'da yönetim, benim yerime 11 kurmak istiyordu

Fatih Terim'in de çok istediği yıldız futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması hedefleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladıTüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladı
Ryan Babel'in şarkısı çıkıyor!Ryan Babel'in şarkısı çıkıyor!
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Aman EMRE duymasin. :):):)

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran vahşet! 5 aylık hamileydi, 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! 5 aylık hamileydi, 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Korkunç olay! Alevlerin içinde kalan adam feci şekilde yandı

Korkunç olay! Alevlerin içinde kalan adam feci şekilde yandı

Flaş sözler! "G.Saray'da yönetim, benim yerime 11 kurmak istiyordu"

Flaş sözler! "G.Saray'da yönetim, benim yerime 11 kurmak istiyordu"

İşte Ali Koç'un görüştüğü yabancı teknik adam!

İşte Ali Koç'un görüştüğü yabancı teknik adam!

Sonu çok güzel olacak

Sonu çok güzel olacak

Şok olay! 220 kilo kaldırmaya çalıştı göğüs kasları kemiğinden koptu

Şok olay! 220 kilo kaldırmaya çalıştı göğüs kasları kemiğinden koptu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Fenerbahçe, Erol Bulut hakkında kararını verdi!

Fenerbahçe, Erol Bulut hakkında kararını verdi!

Diğer Haberler

Fatih Terim Milli Takım'ın yıldızları Kenan Kahraman, Kaan Ayhan ve Umut Meraş'ı istiyor

Terim, Milli Takım'ın 3 yıldız ismini istiyor

Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Belhanda'nın yerine Lanzini

Galatasaray yeni 10 numarasını buldu!

Ryan Babel'in şarkısı, 2 Nisan'da çıkıyor!

Ryan Babel'in şarkısı çıkıyor!

Karl-Heinz Feldkamp: G.Saray'da yönetim, benim yerime 11 kurmak istiyordu

Flaş sözler! "G.Saray'da yönetim, benim yerime 11 kurmak istiyordu"

Galatasaray'da Arda Turan'dan Fatih Terim'e destek paylaşımı

Arda Turan'dan flaş paylaşım!

Galatasaray'da gözler Levent Şahin'de

Galatasaray'da gözler Levent Şahin'de

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.