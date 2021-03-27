Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Belhanda'nın yerine Lanzini

Sivasspor maçının ardından Türk Telekom Stadyumu'nun zemininden şikayet eden ve "Yöneticilerimiz sosyal medyada gezmek yerine sahanın zeminiyle ilgilenmeliler." ifadelerini kullanan Belhanda, şok bir kararla takımdan gönderilmişti.

Faslı yıldıznın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilirken, şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken alınan bu karar gündem yaratmıştı.

Belhanda'nın ayrılışının ardından işleri sıkı tutmak isteyen Galatasaray yönetimi, yeni 10 numara arayışlarına vakit kaybetmeden başladı.

YENİ 10 NUMARA LANZİNİ Mİ OLACAK?

Sarı-kırmızılılar aradıkları futbolcuyu ise İngiltere'de buldu. Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Galatasaray; daha önce de gündeme gelen West Ham United'ın 28 yaşındaki yıldızı Manuel Lanzini'yi gündemine yer aldı.

Fatih Terim'in de çok istediği yıldız futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması hedefleniyor.

