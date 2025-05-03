Galatasaray, yeni Lamine Yamal buldu! Barcelona'ya rakip geliyor...

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa koşan Galatasaray'da gözler yeni sezonda gelecek isimlere çevrildi. Kaliteli isimlerin yanına genç ve potansiyelli oyuncular almak isteyen sarı-kırmızılılar Andrija Maksimovic konusunda girişimlere başladı.

KENDİ YAŞ KATEGORİSİNİN EN İYİLERİNDEN

Kızılyıldız forması giyen Andrija Maksimovic'in kendi yaş kategorisinde en iyi oyuncular arasında gösterildiği biliniyor. Tıpkı Barcelona'nın 17'lik yıldızı Lamine Yamal gibi yetenekli olan Andrija Maksimovic için sezon sonunda teklif yapılacak.

10 GOL 9 ASİST

Bu sezon Kızılyıldız formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Andrija Maksimovic 10 gol ve 9 asistlik performans göstererek göz doldurdu. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performans alkış topladı. 17 yaşındaki Andrija Maksimovic'in piyasa değeri 10 milyon Euro civarında bulunuyor.