Galatasaray yeni sezona da kayıpsız devam ediyor! Fatih Karagümrük'ü mağlup edip 2'de 2 yaptılar

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında son şampiyon Galatasaray ve Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu sezon ilk kez taraftarı karşısına çıktı ve açılışı 3 puanla yaptı.

ICARDI GOLLE DÖNDÜ

Maçın son anlarında oyuna dahil olan Mauro Icardi, 9 ay sonra çıktığı ilk maçta golünü attı.

BARIŞ ALPER YILMAZ FIRTINASI

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, ligdeki iki maçta 4 gole de imzasını koydu. Fatih Karagümrük maçında da ağları havalandıran Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılıların gol yükünü çeken isim oldu. Sarı-kırmızılıların ikinci golü Fatih Karagümrük'ün kendi kalesine atmasıyla geldi.

OSIMHEN İLK KEZ KADRODA

Galatasaray'ın yıldız transferi Victor Osimhen, bu sezon ilk kez maç kadrosuna yazıldı. Karşılaşmanın ikinci yarısının sonlarına doğru Icardi ile birlikte oyuna giren Osimhen, taraftarlarıyla buluştu.

Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldız için kulübü Napoli'ye 75 milyon avro ödendi. Temmuz ayının son günlerinde kadroya katılarak çalışmalara başlayan Osimhen, antrenman eksikliği nedeniyle ilk haftadaki Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmadı.

Bu sezon ilk kez bir resmi maçta taraftarının önüne çıkan Galatasaray'da Osimhen de 21 kişilik kadroda kendisine yer buldu.

TARAFTARIYLA 77 GÜN SONRA BULUŞTU

Galatasaray, 77 gün sonra bir resmi maçta taraftarının önüne çıktı.

Süper Lig'de sezonu 30 Mayıs'taki RAMS Başakşehir maçıyla kapatan sarı-kırmızılı ekip, ilk kez Seyrantepe'de bir resmi maçta taraftarıyla buluştu. Ev sahibi takım taraftarları, stadı tamamen doldurarak takımlarına destek verdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'u 3-1 yenerken, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio ile 2-2 berabere kalmıştı.

RAMS PARK'TA YENİ LED EKRANLAR

Galatasaray Kulübü, RAMS Park'a yeni LED ekranlar yerleştirdi.

Yeni sezon öncesinde stadın ışıklandırmasını yenileyen sarı-kırmızılı kulüp, tribünler arasına da 2 katlı LED şeritler yerleştirdi. Galatasaray Kulübü, söz konusu ekranlardan yayımlanacak reklamlarla yıllık 10 milyon avro gelir hedefliyor.

KÜREKÇİ ENES BİBER'E PLAKET

23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Galatasaray'ın milli kürekçisi Enes Biber'e plaket verildi.

Maç öncesinde taraftarlarla buluşan Enes'e plaketi Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk takdim etti. Sarı-kırmızılı taraftarları ismi anons edilen genç kürekçiye alkışlarla destek oldu.