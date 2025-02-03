Galatasaray, yeni transferiyle güldü! Ahmed Kutucu'nun müthiş golüyle Gaziantep FK deplasmanında 3 puanla döndüler

Gaziantep FK ile Galatasaray zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede karşılaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 kaybederek ilk 8 şansını kaybeden Galatasaray, Gaziantep FK karşısında yaralarını sarmak istiyordu. Ahmed Kutucu'nun golüyle maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, ligdeki zirve yürüyüşüne devam etti.
Galatasaray formasıyla ilk kez 11'de maça çıkan Ahmed Kutucu, Mertens'in kullandığı korner vuruşunda topa gelişine vurarak müthiş bir gole imza attı.
Sarı-kırmızılıların yeni transfer İspanyol yıldız Alvaro Morata da yedek kulübesinde yer aldı. İspanyol yıldız, maçın 69. dakikasında oyuna dahil oldu.
Galatasaraylı Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Muslera, Gaziantep karşısında sarı kart gördü ve Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da taraftarlar, kendilerine ayrılan alandan takımlarına destek verdi.
Ev sahibi Gaziantep FK'nin taraftarları da koltukların tamamına yakınını doldurarak maça yoğun ilgi gösterdi.
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