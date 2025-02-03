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Galatasaray, yeni transferiyle güldü! Ahmed Kutucu'nun müthiş golüyle Gaziantep FK deplasmanında 3 puanla döndüler

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.02.2025 22:02
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 kaybeden Cimbom, ligde oynanan maçta yaralarını sarmak istiyordu. Mücadelenin henüz başında yeni transferi Ahmed Kutucu ile 1-0 öne geçen Galatasaray maçı böyle bitirerek zirve yarışında hata yapmadı.

Galatasaray, yeni transferiyle güldü! Ahmed Kutucu'nun müthiş golüyle Gaziantep FK deplasmanında 3 puanla döndüler

Gaziantep FK ile Galatasaray zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede karşılaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 kaybederek ilk 8 şansını kaybeden Galatasaray, Gaziantep FK karşısında yaralarını sarmak istiyordu. Ahmed Kutucu'nun golüyle maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, ligdeki zirve yürüyüşüne devam etti.

AHMED KUTUCU MAÇ BAŞINDA ATTI

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Galatasaray formasıyla ilk kez 11'de maça çıkan Ahmed Kutucu, Mertens'in kullandığı korner vuruşunda topa gelişine vurarak müthiş bir gole imza attı.

Ahmed Kutucu, Galatasaray kariyerine füzeyle başladı! Ceza sahası dışından topa öyle bir vurdu ki... Ahmed Kutucu, Galatasaray kariyerine füzeyle başladı! Ceza sahası dışından topa öyle bir vurdu ki...

İSPANYOL YILDIZ MORATA, İLK 18'DE

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Sarı-kırmızılıların yeni transfer İspanyol yıldız Alvaro Morata da yedek kulübesinde yer aldı. İspanyol yıldız, maçın 69. dakikasında oyuna dahil oldu.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜLER

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Galatasaraylı Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Muslera, Gaziantep karşısında sarı kart gördü ve Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.

İKİ TAKIMIN TARAFTARLARI MAÇA İLGİ GÖSTERDİ

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Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da taraftarlar, kendilerine ayrılan alandan takımlarına destek verdi.

Ev sahibi Gaziantep FK'nin taraftarları da koltukların tamamına yakınını doldurarak maça yoğun ilgi gösterdi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Gaziantep FK Gaziantep FK
0 - 1
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK galatasaray
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