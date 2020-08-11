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Galatasaray yeni transferleri bugün KAP'a açıklayacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.08.2020 10:34 | Son Güncelleme

Sarı-Kırmızılılar kesin olarak anlaştığı Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui transferlerini bugün KAP'a bildirmesi bekleniyor.

Galatasaray yeni transferleri bugün KAP'a açıklayacak

Arda Turan dışında şu ana kadar resmi bir transfer gerçekleştirmeyen Galatasaray'da şov bugün başlıyor.

Prensip anlaşmasına varılan Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui için bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirim yapılması bekleniyor.

Omar dışında yeni transferler yarın da Florya Tesisleri'nde başlayacak yeni sezon hazırlık kampına dahil olacak.

Olympiakos ile 6 Ağustos'ta son maçına çıkan Norveçli sağ bek Omar, Terim'in özel izniyle 15 Ağustos'a kadar izin yapacak ve ardından takım kafilesine katılacak. (Sporx)

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