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Galatasaray yenilmezlik serisini 22’ye çıkardı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.04.2024 22:56
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Galatasaray, Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 22’ye çıkardı.

Galatasaray yenilmezlik serisini 22’ye çıkardı

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Sahadan 3-0’lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar puanını 93 yaptı ve maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 7’ye çıkardı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 22 MAÇA ÇIKTI

Aslan bu maçla birlikte Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 22’ye yükseltti. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor’a yenilen Cimbom daha sonraki karşılaşmalarda 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom ayrıca son 15 lig karşılaşmasından da 3 puanla ayrıldı.

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