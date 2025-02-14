SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray yıldızına kavuşuyor! Okan Buruk telefon açtı, İlkay Gündoğan teklifi kabul etti! Yıldız oyuncu imzaya geliyor...

Galatasaray yıldızına kavuşuyor! Okan Buruk telefon açtı, İlkay Gündoğan teklifi kabul etti! Yıldız oyuncu imzaya geliyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.02.2025 14:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar orta saha bölgesi için oyuncuları belirlerken, Okan Buruk'un istediği isimler üstünde araştırmalar yapıyor. Sözleşmesi Manchester City ile sezon sonunda bitecek İlkay Gündoğan'ı çoktan ikna eden Galatasaray, aradaki tüm pürüzleri giderdi ve prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray yıldızına kavuşuyor! Okan Buruk telefon açtı, İlkay Gündoğan teklifi kabul etti! Yıldız oyuncu imzaya geliyor...
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray, Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'ı ikna etti. İngiliz deviyle sözleşme uzatmayacak olan İlkay, önümüzdeki sezon farklı bir takıma transfer olmak istediğini söylemişti. Galatasaraylı olduğunu saklamayan İlkay, sarı-kırmızılıların kendisi için yaptığı teklifi kabul etti.

OKAN BURUK KONUŞARAK İKNA ETTİ

2HoFI_eyVEOeVKqQpT8Kew

Galatasaray'a gelmeye sıcak bakan İlkay Gündoğan ile telefonda konuşan Okan Buruk, İlkay'ın kafasında oluşan ufak şüpheleri de bu telefon görüşmesinde kaldırdı. Galatasaray'da oynamaya ikna olan İlkay Gündoğan, sezon sonu için sarı-kırmızılılara söz verdi.

AVRUPA'DAN BİRÇOK TALİBİ VAR

galatasaray-guardioladan-haber-bekliyor-ilkay-gundogan-bedelsiz-gelebilir-bcyo

34 yaşına gelmesine rağmen Avrupa'dan hala birçok talibi bulunan İlkay Gündoğan, kariyerine en az 2 yıl daha devam edebileceğini düşünüyor. Galatasaray ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak İlkay, kısa süre içinde İstanbul'a gelerek oturacağı evi belirleyecek.

Mynet Anket İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a transferi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Bu transfer Galatasaray için büyük bir kazanım olur.
Yaşı sebebiyle başarılı olacağını düşünmüyorum.
Bu anket 11 saat 6 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
Canlı Skor

Anahtar Kelimeler:
İlkay Gündoğan haberler galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA| BDDK duyurdu! Tüketici kredilerinde limit değişti

SON DAKİKA| BDDK duyurdu! Tüketici kredilerinde limit değişti

Trump, gözünün içine bakarak tehdit etti

Trump, gözünün içine bakarak tehdit etti

Galatasaray yıldızına kavuşuyor! Okan Buruk telefon açtı, İlkay Gündoğan teklifi kabul etti! Yıldız oyuncu imzaya geliyor...

Galatasaray yıldızına kavuşuyor! Okan Buruk telefon açtı, İlkay Gündoğan teklifi kabul etti! Yıldız oyuncu imzaya geliyor...

Fenerbahçe maçına atanan hakem sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Fenerbahçe maçına atanan hakem sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Galatasaray için AZ Alkmaar yenilgisi sonrası bomba iddia! "Bence son maçıydı"

Galatasaray için AZ Alkmaar yenilgisi sonrası bomba iddia! "Bence son maçıydı"

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'dan gönülleri fethedecek davranış! Elinin kırıldığını öğrenir öğrenmez yönetimi aradı

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'dan gönülleri fethedecek davranış! Elinin kırıldığını öğrenir öğrenmez yönetimi aradı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.