Galatasaray yıldızına kavuşuyor! Okan Buruk telefon açtı, İlkay Gündoğan teklifi kabul etti! Yıldız oyuncu imzaya geliyor...

Galatasaray, Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'ı ikna etti. İngiliz deviyle sözleşme uzatmayacak olan İlkay, önümüzdeki sezon farklı bir takıma transfer olmak istediğini söylemişti. Galatasaraylı olduğunu saklamayan İlkay, sarı-kırmızılıların kendisi için yaptığı teklifi kabul etti.

OKAN BURUK KONUŞARAK İKNA ETTİ

Galatasaray'a gelmeye sıcak bakan İlkay Gündoğan ile telefonda konuşan Okan Buruk, İlkay'ın kafasında oluşan ufak şüpheleri de bu telefon görüşmesinde kaldırdı. Galatasaray'da oynamaya ikna olan İlkay Gündoğan, sezon sonu için sarı-kırmızılılara söz verdi.

AVRUPA'DAN BİRÇOK TALİBİ VAR

34 yaşına gelmesine rağmen Avrupa'dan hala birçok talibi bulunan İlkay Gündoğan, kariyerine en az 2 yıl daha devam edebileceğini düşünüyor. Galatasaray ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak İlkay, kısa süre içinde İstanbul'a gelerek oturacağı evi belirleyecek.