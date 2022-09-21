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Galatasaray yine beklenmeyeni yaptı! Gomis hakkında flaş karar

21.09.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın şu ana kadar en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunan Gomis ile ilgili karar verildi. Forvet rotasyonunda Icardi ve Seferovic'i de bulunduran sarı-kırmızılılarda Okan Buruk tercihini yaptı. Şu ana kadar takımın gol yükünü çeken Gomis'i kulübeye göndermeye karar veren Okan Buruk, Adana Demirspor maçında Icardi ile başlayacak.

Galatasaray yine beklenmeyeni yaptı! Gomis hakkında flaş karar
Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Gomis hakkında karar verildi. Sarı-kırmızılı taraftarların çok sevdiği oyuncuların başında gelen Gomis'in kariyeri sona eriyor. Forvete Icardi'nin alınmasıyla birlikte Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Gomis'in Adana Demirspor maçında yedek oturacağı öğrenildi.

İLK FORVET ICARDI, İKİNCİSİ SEFEROVIC

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Okan Buruk, birinci forvet olarak Icardi'yi düşünüyor. Icardi'nin performansından memnun kalınmaması halinde yedek olarak Seferovic'i oyuna almayı planlayan Okan Buruk, Gomis'in ilerleyen yaşından dolayı daha az oynatacağı öğrenildi. Şu ana kadar Galatasaray'ın en golcü oyuncusu olan Gomis hakkında verilen bu karar taraftarları şaşırttı.


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Anahtar Kelimeler:
galatasaray gomis
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