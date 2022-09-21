Galatasaray yine beklenmeyeni yaptı! Gomis hakkında flaş karar

Galatasaray'da Gomis hakkında karar verildi. Sarı-kırmızılı taraftarların çok sevdiği oyuncuların başında gelen Gomis'in kariyeri sona eriyor. Forvete Icardi'nin alınmasıyla birlikte Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Gomis'in Adana Demirspor maçında yedek oturacağı öğrenildi.

İLK FORVET ICARDI, İKİNCİSİ SEFEROVIC

Okan Buruk, birinci forvet olarak Icardi'yi düşünüyor. Icardi'nin performansından memnun kalınmaması halinde yedek olarak Seferovic'i oyuna almayı planlayan Okan Buruk, Gomis'in ilerleyen yaşından dolayı daha az oynatacağı öğrenildi. Şu ana kadar Galatasaray'ın en golcü oyuncusu olan Gomis hakkında verilen bu karar taraftarları şaşırttı.



