Galatasaray yine direkten döndü! Gruptan çıkma şansını son maçta kaybetti, 5. kez bunu yaşadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nun kaderini belirleyen maçta Danimarka ekibi Kopenhag'a 1-0 mağlup olan ve gruptan çıkma şansını kaçıran temsilcimiz Galatasaray, aldığı bu sonuçla taraftarlarını oldukça üzdü.

5'NCİ KEZ GRUPTAN ÇIKAMADI

Sarı-Kırmızılılar'ın bu mağlubiyeti sonrası ortaya ilginç de bir istatistik çıktı. Temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 5. kez grup aşamasını geçmeyi başaramadı.

EN SON 2013-14'TE...

Devler Ligi"nde 17. kez mücadele eden sarı-kırmızılı takım, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020 ve 2023-2024 sezonlarında yer aldığı gruplardan çıkamadı. Galatasaray, bu organizasyonda en son 2013-2014 sezonunda grup aşamasını geçerek son 16 turuna yükselmişti.





