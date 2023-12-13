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Galatasaray yine direkten döndü! Gruptan çıkma şansını son maçta kaybetti, 5. kez bunu yaşadı

13.12.2023 10:00 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Kopenhag'a 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda ederken, ortaya çıkan tablo taraftarları oldukça üzdü. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nun kaderini belirleyen maçta Danimarka ekibi Kopenhag'a 1-0 mağlup olan ve gruptan çıkma şansını kaçıran temsilcimiz Galatasaray, aldığı bu sonuçla taraftarlarını oldukça üzdü.

5'NCİ KEZ GRUPTAN ÇIKAMADI

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Sarı-Kırmızılılar'ın bu mağlubiyeti sonrası ortaya ilginç de bir istatistik çıktı. Temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 5. kez grup aşamasını geçmeyi başaramadı.

EN SON 2013-14'TE...

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Devler Ligi"nde 17. kez mücadele eden sarı-kırmızılı takım, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020 ve 2023-2024 sezonlarında yer aldığı gruplardan çıkamadı. Galatasaray, bu organizasyonda en son 2013-2014 sezonunda grup aşamasını geçerek son 16 turuna yükselmişti.

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