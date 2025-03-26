Galatasaray yine kampa giriyor!

Şampiyonluk yarışını liderlik koltuğunda emin adımlarla sürdüren Galatasaray, ince hesap yapıyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, son dönemeçte puan kayıplarını minimize etmek ve takımı hep hazır tutmak için ekstra mesai yapıyor. Süper Lig’in 30. haftasını ‘bay’ geçecek olan sarı-kırmızılı takımda yine bir kamp hazırlığı başladı.

PUAN FARKINI 9’A ÇIKARDI

Süper Lig’de Fenerbahçe ve Kasımpaşa beraberlikleriyle birlikte düşüş yaşayan Galatasaray, Antalya’da yaptığı kampla adeta yeniden doğdu. Kamp sonrası Alanyaspor’u deplasmanda Antalyaspor’u ise evinde yenen sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe’yle puan farkını 9’a yükseltti. Bay geçeceği haftada yine kamp hazırlığı yapan Aslan, Samsunspor deplasmanına da güçlü bir şekilde çıkmanın planlarını yapıyor.