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Galatasaray yine kampa giriyor!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
26.03.2025 08:45
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Süper Lig’de adım adım şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, ince eleyip sık dokuyor. Son virajda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, ‘bay’ geçeceği haftayı Antalya’da kampa girerek değerlendirecek.

Galatasaray yine kampa giriyor!

Şampiyonluk yarışını liderlik koltuğunda emin adımlarla sürdüren Galatasaray, ince hesap yapıyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, son dönemeçte puan kayıplarını minimize etmek ve takımı hep hazır tutmak için ekstra mesai yapıyor. Süper Lig’in 30. haftasını ‘bay’ geçecek olan sarı-kırmızılı takımda yine bir kamp hazırlığı başladı.

PUAN FARKINI 9’A ÇIKARDI

Süper Lig’de Fenerbahçe ve Kasımpaşa beraberlikleriyle birlikte düşüş yaşayan Galatasaray, Antalya’da yaptığı kampla adeta yeniden doğdu. Kamp sonrası Alanyaspor’u deplasmanda Antalyaspor’u ise evinde yenen sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe’yle puan farkını 9’a yükseltti. Bay geçeceği haftada yine kamp hazırlığı yapan Aslan, Samsunspor deplasmanına da güçlü bir şekilde çıkmanın planlarını yapıyor.

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spor galatasaray
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