Galatasaray yoluna gümbür gümbür devam ediyor! 4 maçta 4 galibiyet...

İlk 3 lig maçını gol yemeden kazanan ve zirveye kurulan Galatasaray, Rams Park’ta Çaykur Rizespor’u konuk etti. Okan Buruk ve öğrencileri, milli araya 4’te 4 yaparak girmeyi hedefliyordu. Taraftarları önüne çıkan sarı-kırmızılılar, Rizespor'u 3-1 mağlup ederek ligde yoluna kayıpsız devam etti.

Emre Şen
Davinson Sanchez

Davinson Sanchez

KOL Kolombiya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Ligde 3'te 3 yapan sarı kırmızılılar taraftarı önünde kazanarak milli araya moralli gitmek istiyordu. Karşılıklı atakların sahne olduğu maçı Galatasaray 3-1 kazanarak 4'te 4 yaptı.

DAVINSON SANCHEZ TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki 4000. golü Çaykur Rizespor karşısında Davinson Sanchez'den geldi.

RİZE'NİN GOLLERİ İPTAL EDİLDİ

Çaykur Rizespor'un Galatasaray ile oynadığı maçın ilk yarısında bulduğu iki gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

GABRIEL SARA DÖKTÜRÜYOR

Süper Lig'de geçen sezondan bu yana duran top organizasyonlarında en fazla asist yapan oyuncu Gabriel Sara oldu. Bu maçta da asistlerine bir tane daha ekleyen Gabriel Sara'nın performansı taraftarlar tarafından tam not aldı.

VICTOR OSIMHEN BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Galatasaray'da Victor Osimhen maçın ikinci yarısında takımını 2-0 öne geçirdi. Son oynadığı 2 maçta 2 gole ulaşan Nijeryalı golcü, taraftarlarıyla büyük sevinç yaşadı. Osimhen attığı gol sonrası asist yapan Abdülkerim Bardakcı'yı işaret ederek taraftarlara alkışlattı.

RİZE ATTI, UMUTLANDI

Çaykur Rizespor maçın geri kalan kısmında bir gol atsa da beraberlik için bu gol yeterli olmadı.

ICARDI FİŞİ ÇEKTİ

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahneye çıkan Icardi, takımını 3-1 öne geçirdi ve maç bu skorla bitti.

GALATASARAY 4'TE 4 YAPTI

Ligdeki üç maçını kazanan Galatasaray, Rizespor'u da mağlup ederek müthiş gidişini son sürat devam ettirdi.

