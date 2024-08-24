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Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Spartak Moskova ile anlaştık ama...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.08.2024 15:56
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği hakkındaki belirsizlik sürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün yöneticilerinden İbrahim Hatipoğlu, milli oyuncu ile ilgili çıkan transfer haberlerine dair açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun kalmasını istediklerini belirtirken Rus kulübüyle de anlaştıklarını dile getirdi. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği hala belirsizliğini koruyor. 25 yaşındaki milli oyuncu için transfer görüşmeleri devam ederken, henüz kesin bir karar alınmış değil.

Galatasaray Kulübü Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu'nun yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"BİZ SPARTAK MOSKOVA İLE ANLAŞTIK AMA KENDİSİ ANLAŞAMADI"

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"Kerem'in Avrupa'da oynama hayali her zaman vardı. Biz Spartak Moskova ile anlaştık fakat kendisi Rus kulübü ile anlaşamadı ve gitmek istemedi."

"BİZ KALMASINDAN YANAYIZ"

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"Sezon başından beri biz Kerem'in kalmasından yanayız ve hocamız da sezon başında kalmasını istediğini söyledi. Çıkan asılsız iddialar doğru değil. Ayrıca şu anda Kerem ile ilgili kulübe gelmiş başka herhangi bir resmi teklif yok."

RAKAM DA BELLİ OLDU

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Kerem Aktürkoğlu için ise Galatasaray'ın Rus kulübüyle anlaştığı rakamın 15 milyon Euro civarı olduğu öğrenildi.

(Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu galatasaray
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