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Galatasaray yönetimi bu kez kararlı! Premier Lig'den taş gibi stoper geliyor

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
21.04.2025 18:49
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Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren ve Ziraat Türkiye Kupası’nı da müzesine götürmek isteyen Galatasaray, gelecek sezonun transfer planlamasını sürdürüyor.

Galatasaray yönetimi bu kez kararlı! Premier Lig'den taş gibi stoper geliyor
Wout Faes

Wout Faes

BEL Belçika
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Leicester City
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Savunma hattına takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Premier Lig'den düşen Leicester City’nin deneyimli stoperi Wout Faes’i transfer listesine aldı.

AYRILIĞA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

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Belçika basınında yer alan habere göre; Galatasaray daha önce de radarına aldığı 27 yaşındaki oyuncu için bu kez daha kararlı. Leicester’ın ligden düşmesiyle Faes’in takımdan ayrılması bekleniyor ve yaz transfer döneminde ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

YÖNETİM KARARLI

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Öte yandan Galatasaray, devre arasında transfer ettiği Carlos Cuesta’dan beklenen katkıyı alamadı. Teknik direktör Okan Buruk’un tercihleri doğrultusunda Cuesta, ilk 11’den uzak kalmıştı. Yönetim, bu nedenle savunmaya yeni bir isim kazandırma kararı aldı.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Leicester formasıyla 32 maça çıkan Belçikalı savunmacı, 2 kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray’ın yanı sıra İtalya’dan Lazio ile bazı Alman kulüplerinin de Faes’i takip ettiği belirtiliyor.

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