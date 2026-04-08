Galatasaray yönetimi harekete geçti! Büyük operasyon başlatıldı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk yolunda kritik bir viraja girilirken sarı-kırmızılı oyuncuların motivasyonunu zirveye taşımak için kesenin ağzını açtı. Trabzonspor mağlubiyetinin izlerini silmek ve Göztepe deplasmanı öncesi takımı ateşlemek isteyen Özbek, sezonun geri kalanı için görülmemiş bir "prim jesti"ne imza attı.

İşte Galatasaray kulislerini hareketlendiren o kararın perde arkası:

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA "ÖZEL TARİFE" DEVREYE GİRDİ

Başkan Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne çıkarma yaparak hem teknik heyete hem de futbolculara güven aşıladı. Özbek, ligin kalan haftalarında alınacak her galibiyet için mevcut prim sistemini iki katına çıkarma kararı aldı.

SADECE GALİBİYET DEĞİL, ŞAMPİYONLUK BONUSU DA YOLDA!

Yönetimin hazırladığı yeni plana göre, futbolcular sadece maç kazanarak değil, sezon sonunda ipi göğüslemeleri halinde de tarihi bir servetin sahibi olacak.

Hata Payı Sıfır: Özellikle deplasman galibiyetlerine ekstra bonuslar eklenirken, derbi galibiyetleri için ise "özel bir havuz" oluşturulduğu sızan bilgiler arasında.

Ödemeler Öne Çekildi: Prim jestinin yanı sıra, oyuncuların geçmişe dönük alacaklarının da Göztepe maçı öncesi hesaplarına yatırılacağı öğrenildi.

"ÖNCE KUPA, SONRA İMZA!"

Galatasaray yönetiminde şampiyonluk yarışı kızışırken "önce kupa, sonra imza" dönemi başladı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, sezon sonunda mukaveleleri sona erecek olan yıldız isimler ve iyileştirme bekleyen oyuncular için radikal bir karar alarak tüm görüşmeleri dondurdu.

Sarı-kırmızılı yönetim; sözleşmelerinin sonuna gelen Mauro Icardi, Noa Lang, Sacha Boey ve genç yetenek Yaser Asprilla ile masaya oturmak için ligin bitmesini bekleme kararı aldı. Sadece sözleşmesi bitecek olanlar değil, maaşında artış talep eden ve zam bekleyen orta sahanın dinamosu Lucas Torreira için de sezon sonuna kadar somut bir adım atılmayacak.

Öte yandan sezon sonuna kadar takımdan ayrılmak isteyen veya talipleri olan futbolculara 'şimdi değil,sezon sonunda gelin' talimatı verildi.