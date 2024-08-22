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Galatasaray yönetimi, Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlığını aldı! Olay yaratacak açıklama milli oyuncudan geldi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.08.2024 18:16
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Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu, Young Boys mağlubiyeti sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, kaptanlığının alındığını duyurdu. Sarı-kırmızılı camiada tarafından alınan bu karar sosyal medyada deprem etkisi yarattı.

Galatasaray yönetimi, Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlığını aldı! Olay yaratacak açıklama milli oyuncudan geldi...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlığını aldı. Bir süredir takımdan ayrılmak istediği bilinen ve tartışma yaşadığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlığı alındı.

"BUNDAN SONRA KOLUMDA KAPTANLIK BANDI OLMASA DA..."

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Artık takım kaptanı olmadığını açıklayan Kerem, "Bugüne kadar bana layık görülen kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya, bu unvanı hakkıyla taşımaya çalıştım. Galatasaray'a geldiğim 2020 yılından bu yana kulübümde yaşadığım anların her biri, beni başka bir oyuncuya ve ötesinde farklı bir insana dönüştürdü. Emin olduğum şey şu ki; bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da, yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim." açıklamasını yaptı.

İŞTE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

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"UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçından istemediğimiz bir skorla döndük.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi İsviçre'de de bizi yalnız bırakmayarak desteklerini hissettiren taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Onlara bir galibiyet yaşatamadığımız için üzgünüz.

Salı gününe kadar tek konsantrasyonumuz, Young Boys ile oynayacağımız rövanş maçı.

Bu yüzden, üzerine konuşulan bazı konulara açıklık getirmek istiyorum.

Daha önce de söylediğim gibi, Galatasaray'daki misyonumun farkındayım. Kendimi hayatımın her anında Galatasaray'ın bir parçası olarak hissediyorum, ona göre yaşıyorum. Kulübümü, ona ait olan değerleri, taraftarlarımızı çok seviyorum; Galatasaray için oynamanın ayrıcalığını biliyorum.

Bugüne kadar bana layık görülen kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya, bu unvanı hakkıyla taşımaya çalıştım. Galatasaray'a geldiğim 2020 yılından bu yana kulübümde yaşadığım anların her biri, beni başka bir oyuncuya ve ötesinde farklı bir insana dönüştürdü.

Emin olduğum şey şu ki; bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da, yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim.

Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarına karşı sorumluluklarımı biliyorum. Aynı duruşla, Galatasaray futbolcusuna yakışır şekilde alınan karara saygı göstermeye ve kulübüm için mücadeleye devam edeceğim.

Galatasaray'ın büyük taraftarından ricam, Salı gününe kadar Young Boys maçının devre arasındayız ve kafamızı kaldırmalıyız, bundan başka hiçbir gündem üzerine yoğunlaşmadan hedefimize odaklanalım.

İstanbul'da büyük desteğinizle oluşacak harika atmosferde bir kişi fazla oynayacağımızı biliyoruz.

Biz de Galatasaray'ı ait olduğu yere taşımak için her şeyi vereceğiz.

Ve umarım hep birlikte başaracağız."

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu galatasaray
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