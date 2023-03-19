Galatasaray yönetimi Konyaspor maçının faturasını kesti! Icardi ve Torreira mercek altına alındı, uyarı geliyor...

Galatasaray'da Konyaspor maçının artçıları devam ediyor. Özellikle Icardi'nin birçok pozisyondan yararlanamaması ve fiziğinin kötü durumda olması sarı-kırmızılı yönetimi harekete geçirdi.

TORREIRA MAÇTA OYNAMADI

Okan Buruk'un tercihi sonucunda maça yedek başlayan Torreira'nın mücadelenin ikinci yarısında oyuna girmesinin ardından etkisiz ve isteksiz tavırları taraftarın dikkatini çekmişti.

ICARDI NET GOLLERİ KAÇIRDI

Icardi'nin ise ayağına gelen net fırsatları cömertçe harcaması ve fizik olarak epey gerilemesi nedeniyle Galatasaray yönetimi düğmeye bastı. Özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen bu ikilinin özelinde takımı uyarma kararı alan sarı-kırmızılılar, oyuncuların özel hayatını yakından takip edecek.

