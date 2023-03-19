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Galatasaray yönetimi Konyaspor maçının faturasını kesti! Icardi ve Torreira mercek altına alındı, uyarı geliyor...

19.03.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray yönetimi, Konyaspor maçında alınan mağlubiyetin ardından harekete geçti. Yıldız futbolcuları Lucas Torreira ve Icardi'nin performansındaki düşüşlük gözle görülür hale gelmesinin ardından düğmeye basan sarı-kırmızılılar, oyuncuları uyarma kararı aldı.

Galatasaray yönetimi Konyaspor maçının faturasını kesti! Icardi ve Torreira mercek altına alındı, uyarı geliyor...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Konyaspor maçının artçıları devam ediyor. Özellikle Icardi'nin birçok pozisyondan yararlanamaması ve fiziğinin kötü durumda olması sarı-kırmızılı yönetimi harekete geçirdi.

TORREIRA MAÇTA OYNAMADI

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Okan Buruk'un tercihi sonucunda maça yedek başlayan Torreira'nın mücadelenin ikinci yarısında oyuna girmesinin ardından etkisiz ve isteksiz tavırları taraftarın dikkatini çekmişti.

ICARDI NET GOLLERİ KAÇIRDI

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Icardi'nin ise ayağına gelen net fırsatları cömertçe harcaması ve fizik olarak epey gerilemesi nedeniyle Galatasaray yönetimi düğmeye bastı. Özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen bu ikilinin özelinde takımı uyarma kararı alan sarı-kırmızılılar, oyuncuların özel hayatını yakından takip edecek.

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