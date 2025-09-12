SPOR

Galatasaray yönetimi tarihi rekora gözünü dikti! Hedef 5,5 milyar...

Ligde ve Avrupa'da iddialı bir kadro kuran Galatasaray, transferlerin ardından kulüp rekoru kıracak bir gelir elde etmeyi planlıyor.

Emre Şen

Victor Osimhen, Leroy Sane, Wilfred Singo, Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray'ın kadro değeri yaklaşık 300 milyon Euro'ya ulaştı. Bu bedelin ardından Galatasaray yönetimi ürün satışında gözünü rekora dikti.

"SOLO IL GALA"

Geçtiğimiz sezon 3,5 milyar lira GS Store'dan kâr eden Galatasaray, bu sezon bu bedelin 5,5 milyar lira seviyelerine çıkartmak istiyor. Osimhen transferi sonrası satışa sunulan "Solo il Gala" setlerinin benzerinin Leroy Sane için de yapılacağı öğrenildi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaray taraftarının yoğun destek göstermesi sarı-kırmızılı yönetimi de bir hayli memnun etti.

