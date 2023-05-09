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Galatasaray yönetimi, TFF'ye gidiyor! Lale Orta hakkında konuşulan iddiaların ardından telefon kayıtlarının da dinlenmesini talep edecekler...

09.05.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray kulübü, Erman Toroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların ardından TFF'ye başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. MHK Başkanı Lale Orta ile ilgili ortaya atılan iddiaların ardından hazırlık yapan sarı-kırmızılılar, telefon kayıtlarının dinlenmesini de talep edecek.

Galatasaray yönetimi, TFF'ye gidiyor! Lale Orta hakkında konuşulan iddiaların ardından telefon kayıtlarının da dinlenmesini talep edecekler...

Galatasaray, Erman Toroğlu'nun hakemler ve gözlemciler hakkındaki iddialarının ardından TFF'ye başvuruda bulunacak. Lale Orta'nın MHK başkanlığına getirilmesinin ardından bu yana bütün maçların soruşturulmasını isteyen sarı-kırmızılılar ayrıca telefon kayıtlarının da dinlenmesini talep edecek.

ERMAN TOROĞLU NE DEMİŞTİ?

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Erman Toroğlu, "Bu sene Lale Orta ekibi geldikten sonra gözlemcilerden bazıları, bunların hangi maçlar olduğunu da biliyorum, maçları söylemiyorum ama büyük takım maçları olduğunu söyleyeyim sadece. Gözlemcinin birisi diğer gözlemciyi arıyor ne yapıyorsun ne ediyorsun diye birbirleriyle konuşuyorlar. Aslında bu yasak! Birisi bir maçla ilgili 3 tane siyah-beyaz hata var düşük puan vereceğim, diğeri de ben yüksek puan vereceğim diyor. Tamam nasıl bilirsen öyle yap diyorlar birbirlerine. Bunun üzerine düşük puan vericem ben diyen hakem raporunu yazıyor, ben yüksek puan vericem diyen hakem ise Lale Orta'yı arıyor. Diyor ki, benim öbür arkadaşım siyah-beyaz hatalar var diyerek düşük puanlı rapor yazacak diyor. Ben de yüksek vericem diyor. Bunun üzerine Lale Orta, düşük puan verecek olan gözlemciyi arıyor, puanını yükselt diyor. Yapamam diyor gözlemci ve sonra düşük puan veren gözlemciye bir daha maç vermiyorlar. Diğerine maç vermeye devam ediyorlar. Bu da eski bir FIFA hakemi" ifadelerini kullanmıştı.

RIDVAN DİLMEN DOĞRULAMIŞTI

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Rıdvan Dilmen ise Erman Toroğlu'nun bu açıklamarının ardından, "Erman Toroğlu'nun söyledikleri doğruymuş. Zaten niye yalan söylesin? Bir gözlemciyi arayıp 'Raporunu değiştir' denir mi, böyle şey mi olur ya? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı, hakem Kadir Sağlam. Görüş açısındaki penaltıyı vermiyor. Maçın gözlemcisi Erol Ersoy, Kadir Sağlam'a düşük not veriyor. Lale Hanım, Erol Ersoy'u arıyor ve yüksek not vereceksin diyor. Erol Ersoy olmaz diyor. Ve o günden sonra görev vermiyorlar Erol Ersoy'a. Bu bir skandaldır!" demişti. (Habertürk)


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