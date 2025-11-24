Galatasaray yönetiminden Şampiyonlar Ligi kararı!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden Galatasaray, 5. hafta karşılaşmasında sahasında Union Saint-Gilloise ile büyük önem taşıyan bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, grup aşamasında avantajını korumak için sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

2.1 MİLYON EURO GELİR

Bu karşılaşma sadece sportif anlamda değil, ekonomik açıdan da büyük önem taşıyor. Galatasaray, Union Saint-Gilloise karşısında kazanması halinde UEFA’dan 2.1 milyon Euro performans primi elde edecek. Kulüp, bu geliri finansal dengeler ve takım içi motivasyon açısından önemli bir kaynak olarak görüyor.

YÖNETİMDEN GALİBİYET PRİMİ SÖZÜ

Galatasaray yönetimi, Avrupa’daki başarıyı ödüllendirme politikasını sürdürüyor. Daha önce Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax galibiyetleri için takıma 1'er milyon Euro prim veren yönetim, aynı rakamın Union Saint-Gilloise karşılaşması için de sözünü verdi. Böylece oyuncular hem saha içi başarı hem de bonusla motive edilmiş olacak.