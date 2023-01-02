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Galatasaray yönetiminden yeni yılda taraftara çok konuşulacak hediye: Angel Di Maria!

02.01.2023 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ara transfer döneminde kadrosuna yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, 12 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi temaslarını sıklaştırmış durumda. Sarı-Kırmızılılar birçok isimle görüşmelerini sürdürürken çok ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray yönetiminden yeni yılda taraftara çok konuşulacak hediye: Angel Di Maria!
Angel Di Maria

Angel Di Maria

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
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Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adından en çok söze ettiren kulüplerin başında gelen Galatasaray, Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi isimleri kadrosuna katarak adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Sarı-Kırmızılılar yaklaşan ara transfer dönemi öncesi de temaslarını sıklaştırırken, yapacağı transferlerle adından söz ettirmeye kararlı.

12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemindeki ilk hedefi ise sezon başında olduğu gibi bir yıldız isim: Angel Di Maria...

ARA TRANSFERDE İMZALANACAK

Angel_Di_Maria_Argentina_2022

Vergi kaçırma suçlamaları sonrası Başkan Andrea Agnelli ve yönetimin istifa ettiği İtalyan ekibi Juventus, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 34 yaşındaki Arjantinli futbolcudan yeni kontratında maaş indirimine gitmesini istedi. Bu teklifi kabul etmeyen Di Maria için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME

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Aslan, Juve'nin gözden çıkardığı yıldızı sezon sonuna kadar kiralamak ve haziranda da 2 yıllık kontrat imzalamayı hedefliyor.


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