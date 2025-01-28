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Galatasaray yönetimine şok talep! Transferde her şey tersine döndü! Tam bitti bitecek derken...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.01.2025 12:04
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Galatasaray'da gündem sağ bek transferi... Okan Buruk'un ısrarla istediği Kyle Walker-Peters, sarı-kırmızılılardan ekstra ücret talep edince tüm planlar suya düştü. Kyle Walker'ı Milan'a kaptıran Galatasaray yönetimi, Kyle Walker-Peters transferini bitirmek için her şeyi yapacak.

Galatasaray yönetimine şok talep! Transferde her şey tersine döndü! Tam bitti bitecek derken...
Kyle Walker-Peters

Kyle Walker-Peters

İNG İngiltere
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Southampton
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Ahmed Kutucu transferiyle siftah yapan Galatasaray'da rota sağ beke çevrildi. Defansı güçlendirmek isteyen Okan Buruk'un talebi doğrultusunda araştırmalara başlayan sarı-kırmızılılar, Kyle Walker-Peters ile anlaşma aşamasına gelmişti.

KYLE WALKER MILAN'A İMZA ATTI

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Kyle Walker-Peters'tan önce Kyle Walker'ı gündemine alan Galatasaray, yıldız oyuncunun Milan'a imza atmasının ardından rotasını sadece Kyle Walker-Peters'a çevirmişti.

GALATASARAY'A ŞOK TALEP

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Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Kyle Walker-Peters için kulübü Southampton ile anlaşma aşamasına gelen sarı-kırmızılılar oyuncunun ilginç talebi sonrası masadan kalkma noktasına geldi. Kyle Walker-Peters, Galatasaray'dan imza parası olarak 3 milyon Euro nakit istedi. Bunun yanında yıllık ücret olarak da bonuslar hariç 2 milyon Euro isteyen Kyle Walker-Peters, Galatasaray yönetimini bekletmeye zorladı.

Galatasaray, Kyle Walker-Peters transferinde ne yapmalı?

Önerilen ücreti kabul etmeli
Alternatif oyunculara yönelmeli
Transferi tamamen rafa kaldırmalı
Futbolcuyu başka bir şekilde ikna etmeli

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