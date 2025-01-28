Galatasaray yönetimine şok talep! Transferde her şey tersine döndü! Tam bitti bitecek derken...

Ahmed Kutucu transferiyle siftah yapan Galatasaray'da rota sağ beke çevrildi. Defansı güçlendirmek isteyen Okan Buruk'un talebi doğrultusunda araştırmalara başlayan sarı-kırmızılılar, Kyle Walker-Peters ile anlaşma aşamasına gelmişti.

KYLE WALKER MILAN'A İMZA ATTI

Kyle Walker-Peters'tan önce Kyle Walker'ı gündemine alan Galatasaray, yıldız oyuncunun Milan'a imza atmasının ardından rotasını sadece Kyle Walker-Peters'a çevirmişti.

GALATASARAY'A ŞOK TALEP

Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Kyle Walker-Peters için kulübü Southampton ile anlaşma aşamasına gelen sarı-kırmızılılar oyuncunun ilginç talebi sonrası masadan kalkma noktasına geldi. Kyle Walker-Peters, Galatasaray'dan imza parası olarak 3 milyon Euro nakit istedi. Bunun yanında yıllık ücret olarak da bonuslar hariç 2 milyon Euro isteyen Kyle Walker-Peters, Galatasaray yönetimini bekletmeye zorladı.