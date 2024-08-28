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Galatasaray, Young Boys engelini aşamadı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
27.08.2024 23:21
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off Eleme Turu rövanş maçında İstanbul'da karşı karşıya geldiği İsviçre temsilcisi Young Boys'a maçın son dakikalarında kalesinde gördüğü golle sahadan 1-0 mağlup ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Galatasaray, Young Boys engelini aşamadı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti...

İsviçre'deki ilk maçtan 3-2’lik mağlubiyetle ayrılan temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmesi için en az iki farklı galip gelmesi gerekiyordu. Ancak Galatasaray'ın pozisyon üretmekte zorluk çektiği karşılaşmanın son dakikalarında yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı - kırmızılılar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Young Boys'un tek golü 87. dakikada Alan Virginius'den geldi.

MUSLERA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Young Boys'un golü sonrası Alan Virginius'e çelme takan Muslera, maçın hakemi tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına atıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TAKMIMIZ BULUNMAYACAK

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Fenerbahçe'nin Fransa takımı Lille'e, bugün de Galatasaray'ın Young Boys'a elenmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının uygulanacağı bu sezonda hiç bir temsilcimiz yer almayacak.

18.6 MİLYON EURO KAZANACAKTI

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Eğer Galatasaray, Young Boys'u eleyip gruplara kalabilseydi ayak bastı parası 18.6 milyon Euro gelir elde edecekti.

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

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Buruk, bu maça kadar Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 13, Avrupa Ligi'nde de 2 maça çıkmıştı. bu 15 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, 5'ini ise kaybetmişti. 3 müsabaka da berabere sonuçlanmıştı.

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 16. maçına çıktı ve sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.

MICHY BATSHUAYI İLK KEZ 11'DE ÇIKTI

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Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Michy Batshuayi, Young Boys karşısında ilk kez 11'de yer aldı. Daha önce sarı - kırmızılı forma ile 4 maça sonradan dahil olan Belçikalının 3 golü bulunuyordu. İsviçre'deki maçada sonradan giren golcü 5 dakika içerisinde 2 gol bulmuştu.

YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK

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Young Boys'a kaybedip elenmesinin ardından sarı - kırmızılılar yoluna direkt olarak Avrupa Ligi gruplarından devam edecek.

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Okan Buruk galatasaray şampiyonlar ligi
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