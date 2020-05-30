Galatasaray YouTube kanalı Avrupa'da ilk 10'da

YouTube üzerinden yayın yapan ve abone sayısı 1 milyon üzerinde olan iki Türk spor kulübü var. Galatasaray, YouTube platformunda Avrupa genelinde en fazla abonesi olan spor kulüpleri sıralamasında 10. sırada bulunurken, Fenerbahçe ise 12. sırada yer alıyor.

Galatasaray, 1,5 milyon abonesi ile YouTube üzerinden en fazla izlenen Türk takımı konumunda. Fenerbahçe, 1,3 milyon abonesiyle Türkiye'de ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş'ın 635 bin, Trabzonspor'un 222 bin YouTube abonesi bulunuyor.

Galatasaray, 2000 yılı içinde Avrupa'da futbolda kazandığı UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası dahil birçok başarı ve son 2 sezonda Türkiye'de şampiyon olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesiyle YouTube kanalında da ulusal ve uluslararası düzeyde izlenirliğini arttırdı.

Türkiye'ye basketbolda da en çok kupayı Galatasaray getirdi. 2009 yılında kadınlarda Avrupa Kupası'nı kazanan sarı-kırmızılılar, kadınlarda 2015 yılında Avrupa Ligi ve erkeklerde 2016 yılında Avrupa Kupası'nı da müzesine götürdü. Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da uluslararası düzeyde birçok kupa kazandı.