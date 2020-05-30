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Galatasaray YouTube kanalı Avrupa'da ilk 10'da

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.05.2020 12:20 | Son Güncelleme

Galatasaray, YouTube kanalındaki abone sayısını geçen yıla göre iki katına çıkararak 1,5 milyon abone ile YouTube platformunda Avrupa genelinde en fazla abonesi olan spor kulüpleri arasında ilk 10'a girdi.

Galatasaray YouTube kanalı Avrupa'da ilk 10'da

YouTube üzerinden yayın yapan ve abone sayısı 1 milyon üzerinde olan iki Türk spor kulübü var. Galatasaray, YouTube platformunda Avrupa genelinde en fazla abonesi olan spor kulüpleri sıralamasında 10. sırada bulunurken, Fenerbahçe ise 12. sırada yer alıyor.

Galatasaray, 1,5 milyon abonesi ile YouTube üzerinden en fazla izlenen Türk takımı konumunda. Fenerbahçe, 1,3 milyon abonesiyle Türkiye'de ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş'ın 635 bin, Trabzonspor'un 222 bin YouTube abonesi bulunuyor.

Galatasaray, 2000 yılı içinde Avrupa'da futbolda kazandığı UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası dahil birçok başarı ve son 2 sezonda Türkiye'de şampiyon olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesiyle YouTube kanalında da ulusal ve uluslararası düzeyde izlenirliğini arttırdı.

Türkiye'ye basketbolda da en çok kupayı Galatasaray getirdi. 2009 yılında kadınlarda Avrupa Kupası'nı kazanan sarı-kırmızılılar, kadınlarda 2015 yılında Avrupa Ligi ve erkeklerde 2016 yılında Avrupa Kupası'nı da müzesine götürdü. Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da uluslararası düzeyde birçok kupa kazandı.

FENERBAHÇE'DEN YAKIN TAKİP

YouTube platformunda Avrupa genelinde en fazla abonesi olan spor kulüpleri arasında 12. sırada yer alan Fenerbahçe ise futbolda UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-2013 sezonunda yarı final ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı basketbol organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde ise Türk takımları arasında erkeklerde tek şampiyonluk sevincini Fenerbahçe yaşadı. Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda şampiyon oldu.

TELEVİZYONDAN YOUTUBE'A GEÇİŞ

Avrupa genelinde 1990'lı yıllarda kurulmaya başlayan kulüplerin spor televizyon kanallarının yerini özellikle 2005 yılından itibaren internet üzerinden yayın yapan YouTube kanalları almaya başladı.

1997 yılında Avrupa'da İngiliz takımları ile başlayan kulüp televizyonculuğunu 1990'lı yılların sonunda İspanyol ve İtalyan takımları takip etti.

2000'li yıllarda ise Arsenal ve Middlesbrough takımları kanallarını kapatarak YouTube üzerinden yayın yapmaya devam ederken, diğer büyük takımlar da yayınlarını YouTube kanallarına kaydırdı.

Türk takımları ise 2000'li yıllarda kanallarını kurarak, televizyondan yayına başladı. 2004'te FB TV, 2005'te BJK TV, 2006'da GS TV, 2009'da ise Bursaspor TV yayına geçti.

Trabzonspor, YouTube kanalını 2005 yılında açarken, Galatasaray, 2011 yılında, Beşiktaş 2012 yılında Fenerbahçe ise 2013 yılında YouTube kanalını açtı.

BARCELONA'NIN 9,4 MİLYON ABONESİ VAR

YouTube üzerinden yayın yapan ve abone sayısı 1 milyon üzerinde olan spor kulübü sayısı her geçen gün artıyor. En fazla YouTube abone sayısı olan takımlar Avrupa'nın en büyük 5 futbol liginde ve Türkiye'de mücadele eden takımlardan oluşuyor.

En fazla YouTube abone sayısı olan takımlar İspanyol ve İngiliz kulüpleri. 9,4 milyon abonesi olan Barcelona, Avrupa'da YouTube'dan en fazla izlenen spor kulübü oldu. Barcelona'yı 5,7 milyon abonesiyle rakibi Real Madrid takip ediyor.

İngiltere'den Liverpool'un 4,6 milyon, Manchester United'ın 2,8 milyon, Manchester City'nin 2,5 milyon, Arsenal'in 1,8 milyon, Chelsea'nin 1,7 milyon ve Tottenham'ın 1,1 milyon YouTube abonesi var.

(AA)

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