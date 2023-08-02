GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI SONUCU : Galatasaray Zalgiris Vilnius kaç kaç bitti?

Galatasaray Zalgiris Vilnius maçının sonucu merak edildi. UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Litvanya’nın Zalgiris takımıyla beraberlik yaşamıştı. Galatasaray Zalgiris rövanş maçı sona erdi. İşte heyecanlı karşılaşmanın sonucu...

GALATASARAY- ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Zalgiris maçı 2 Ağustos Çarşamba günü oynandı. Galatasaray 2-2'nin rövanşında Litvanya temsilcisini konuk etti. Karşılaşma saat 21:30’da başladı ve sona erdi.

GALATASARAY- ZALGIRIS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray, maçın başından beri aradığı golü 31. dakikada buldu. Sarı - kırmızılıların kazandığı köşe vuruşunda topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Milli futbolcu, ceza sahası dışındaki Dries Mertens'e havadan bir top attı. Belçikalı yıldızın topun gelişine yaptığı vuruş köşeden ağlarla buluştu ve Galatasaray, 1-0 kazandı.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Berkan, Oliveira, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Halil Dervişoğlu.

Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Mamic, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi.

