SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI SONUCU : Galatasaray Zalgiris Vilnius kaç kaç bitti?

GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI SONUCU : Galatasaray Zalgiris Vilnius kaç kaç bitti?

02.08.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Zalgiris Vilnius maçının kaç kaç bittiği araştırılıyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Zalgiris ile rövanş mücadelesi için karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rövanş maçında Zalgiris’i elemesi durumunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile play-off turuna kalabilmek için mücadele etti. Peki, Galatasaray Zalgiris Vilnius maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray Zalgiris Vilnius maçının sonucu merak edildi. UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Litvanya’nın Zalgiris takımıyla beraberlik yaşamıştı. Galatasaray Zalgiris rövanş maçı sona erdi. İşte heyecanlı karşılaşmanın sonucu...

GALATASARAY- ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Zalgiris maçı 2 Ağustos Çarşamba günü oynandı. Galatasaray 2-2'nin rövanşında Litvanya temsilcisini konuk etti. Karşılaşma saat 21:30’da başladı ve sona erdi.

GALATASARAY- ZALGIRIS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray, maçın başından beri aradığı golü 31. dakikada buldu. Sarı - kırmızılıların kazandığı köşe vuruşunda topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Milli futbolcu, ceza sahası dışındaki Dries Mertens'e havadan bir top attı. Belçikalı yıldızın topun gelişine yaptığı vuruş köşeden ağlarla buluştu ve Galatasaray, 1-0 kazandı.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Berkan, Oliveira, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Halil Dervişoğlu.

Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Mamic, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu sevincin ardındaki sır ortaya çıktı! Meğer...Bu sevincin ardındaki sır ortaya çıktı! Meğer...
Galatasaray, evinde sürprize izin vermedi!Galatasaray, evinde sürprize izin vermedi!
Fenerbahçe kariyeri sona erdi! KAP bildirimi geldi... Fenerbahçe kariyeri sona erdi! KAP bildirimi geldi...
Anahtar Kelimeler:
galatasaray maçı canlı GS galatasaray maçı ne zaman hangi kanal galatasaray maçı maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Esenyurt'taki tekel bayisinde 2,5 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü de ortaya çıktı!
Esenyurt'taki tekel bayisinde 2,5 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü de ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Klozetin içinde servis ettiler! Kaşık kaşık yediler

Klozetin içinde servis ettiler! Kaşık kaşık yediler

Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.