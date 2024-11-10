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Galatasaray zirvede dolu dizgin! Victor Osimhen damgasını vurdu... Samsunspor'u 3-2 mağlup etti!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.11.2024 18:04
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Galatasaray, Avrupa dönüşü Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında ligin ikinci sırasında yer alan Samsunspor ile kozlarını paylaştı. Mücadeleye golle başlayan 'Cimbom', maçın büyük bir bölümünü de önde götürerek taraftarının önünde 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla birlikte zirveyle arasını açan Okan Buruk ve öğrencileri puanını 31'e yükseltti.

Galatasaray zirvede dolu dizgin! Victor Osimhen damgasını vurdu... Samsunspor'u 3-2 mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde sezonun ilk 11 haftasına damgasını vuran Samsunspor'u konuk etti. Sarı - kırmızılılar kritik mücadelede rakibini 3-2 mağlup etti.

Hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşmada sarı - kırmızılıları Victor Osimhen'in iki, Michy Batshuayi'nin de bir golü galibiyete taşıdı. Konuk ekip ise iki golünü de penaltıdan Olivier Ntcham ve Youssef Aït Bennasser ile buldu.

Bu sonuçla birlikte ligdeki puanını 31'e yükselten Aslan, yoluna namağlup devam etti. Okan Buruk ve öğrencileri aynı zamanda en yakın rakibiyle olan puan farkını maç fazlasıyla 6'ya yükseltti.

OSIMHEN'DEN 10 SEZON SONRA BİR İLK

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Son oynanan Tottenham maçında ilk yarıda attığı iki golle sarı-kırmızılıları galibiyete taşıyan Victor Osimhen, bugün de Samsunspor galibiyetinde önemli bir rol oynadı. Ayrıca, Nijeryalı golcü, 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig’de çıktığı ilk altı maçta da gol katkısı sağlayan ilk oyuncu oldu.

LUCAS TORREIRA'DAN KARİYER REKORU

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Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Victor Osimhen'e asist yapan Lucas Torreira, bu sezonki asist sayısını 4'e yükselterek en fazla asist yaptığı sezona ulaştı.

ICARDI UNUTULMADI

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Osimhen, attığı ilk golün ardından sakatlanarak sezonu kapatan Icardi'nin gol sevincini yaparak, formasını tribünlere gösterdi. Aynı zamanda Galatasaray'ın her attığı golün ardından stadyumda Arjantinli yıldızın gol müziği olan 'Aşkın Olayım' çaldı.

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