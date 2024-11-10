Galatasaray zirvede dolu dizgin! Victor Osimhen damgasını vurdu... Samsunspor'u 3-2 mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde sezonun ilk 11 haftasına damgasını vuran Samsunspor'u konuk etti. Sarı - kırmızılılar kritik mücadelede rakibini 3-2 mağlup etti.

Hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşmada sarı - kırmızılıları Victor Osimhen'in iki, Michy Batshuayi'nin de bir golü galibiyete taşıdı. Konuk ekip ise iki golünü de penaltıdan Olivier Ntcham ve Youssef Aït Bennasser ile buldu.

Bu sonuçla birlikte ligdeki puanını 31'e yükselten Aslan, yoluna namağlup devam etti. Okan Buruk ve öğrencileri aynı zamanda en yakın rakibiyle olan puan farkını maç fazlasıyla 6'ya yükseltti.

OSIMHEN'DEN 10 SEZON SONRA BİR İLK

Son oynanan Tottenham maçında ilk yarıda attığı iki golle sarı-kırmızılıları galibiyete taşıyan Victor Osimhen, bugün de Samsunspor galibiyetinde önemli bir rol oynadı. Ayrıca, Nijeryalı golcü, 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig’de çıktığı ilk altı maçta da gol katkısı sağlayan ilk oyuncu oldu.

LUCAS TORREIRA'DAN KARİYER REKORU

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Victor Osimhen'e asist yapan Lucas Torreira, bu sezonki asist sayısını 4'e yükselterek en fazla asist yaptığı sezona ulaştı.

ICARDI UNUTULMADI

Osimhen, attığı ilk golün ardından sakatlanarak sezonu kapatan Icardi'nin gol sevincini yaparak, formasını tribünlere gösterdi. Aynı zamanda Galatasaray'ın her attığı golün ardından stadyumda Arjantinli yıldızın gol müziği olan 'Aşkın Olayım' çaldı.