Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Eylül Cuma günü Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Koşu ve dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.



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