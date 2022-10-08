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Galatasaray'da Yukatel Kayserispor maçı hazırlıkları

08.10.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Yukatel Kayserispor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Ligde bu haftayı bay geçen Galatasaray, 10. haftada oynayacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dinamik ısınmanın ardından çift kale maç yapıldı. 30'ar dakikadan oynanan iki çift kale maçta zaman zaman kadrolar değişirken, sarı-kırmızılı oyuncular farklı mevkilerde de denendi.

Mertens 2'şer gol ve asistle dikkati çekerken, teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Milot Rashica ve Dries Mertens'i her iki kanatta da kullandı. Kazımcan Karataş ise iki maçta da sol bek mevkisinde oynarken, iyileşen Kerem Aktürkoğlu iki maçta da forma giydi.

Galatasaray, bir günlük iznin ardından 10 Ekim Pazartesi günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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