Galatasaray'dan 117. kuruluş yılı mesajı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, 117. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla kutladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bir sınıftan bir şehre, bir şehirden bir ülkeye, bir ülkeden de dünyaca saygın bir markaya. Galatasaray Spor Kulübü, Ali Sami Yen ve arkadaşlarının belirlediği değerlerin izinde başarı için çalışıyor, kazanmak için yarışıyor. Tam 117 yıldır!'' ifadelerini ''YaşasınGalatasaray" etiketiyle kullanıldı.
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