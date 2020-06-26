Galatasaraylı Belhanda, Al Ahly yöneticilerini çıldırtı

Galatasaray'ın sezon sonunda iyi bi rakama satarak gelir elde etmeyi planladığı Younes Belhanda'da da önemli bir gelişme yaşandı... Arabistan basını konu ile ilgili yazdığı haberde kendisini isteyen Al Ahly'e, sarı kırmızılı yıldızın şoke eden cevap verdiği aktarıldı.
Faslı Milli oyuncu Younes Belhanda ile Al Ahly transfer görüşmeleri tıkandı ve kulüp, bu operasyonu askıya alma kararı aldı.Nedeni, oyuncunun yıllık ücret konusunda yüksek para istemesinden kaynaklanıyor. Belhanda, kulüpten 6 milyon euro talep etti. Al Ahly yöneticileri, kendisine 4 milyon euro verebileceğini söyledi. Belhanda'nın bu tavrı karşısında şaşkına dönen Al Ahly yöneticileri transferden vazgeçti. Öte yandan Galatasaray, kendilerine ödenecek 7 milyon euroluk bonservis rakamını kabul etmişti.
Mali anlamda Belhanda herhangi bir indirime gitmiyor ve istediği rakamdan taviz vermiyor. Oyuncu, Suudi kulübüne geçmesi halinde Galatasaray'da kazandığı paranın 2 katını ısrarla talep ediyor.
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