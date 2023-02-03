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Galatasaraylı bir futbolcunun eşi söylemiş! Ebru Şancı'dan bomba iddia: "Hadise ve Mauro Icardi aşk yaşıyor"

03.02.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise Galatasaray maçına gitmesinden sonra gündem oldu. Aşkın Olayım şarkısına da eşlik eden şarkıcı hakkında Ebru Şancı, bomba bir iddiada bulundu. İddiaya göre Hadise ve 29 yaşındaki yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin aşk yaşıyor.

Galatasaraylı bir futbolcunun eşi söylemiş! Ebru Şancı'dan bomba iddia: "Hadise ve Mauro Icardi aşk yaşıyor"

Mehmet Dinçerler ile olaylı şekilde boşanan 37 yaşındaki Hadise'nin Galatasaray maçına gitmesi gündemde. Geçtiğimiz sezon Galatarasay'da top koşturan Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı bomba bir iddiada bulundu.

Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olan Şancı, Hadise ile çapkınlıklarıyla tanınan 29 yaşındaki yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin aşk yaşadığını iddia etti.

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GALATASARAYLI FUTBOLCUNUN EŞİ SÖYLEMİŞ

Şancı bu iddiayı Galatasaraylı bir futbolcunun eşinden öğrendiğini açıkladı.

Hadise'nin Icardi'den hoşlandığını ve tanışmak için yakın markaja aldığını söyleyen Şancı, "Hadise normalde maça giden biri değildir ama dün akşam Galatasaray maçına gitti. Yakında herkes duyar. Hadise geçen haftalarda yakınlarına Icardi'den elektrik aldığını ve hoşlandığını söylemiş. Hadise tanışmak için Icardi'yi markaja almıştı dün de Galatasaray maçına gitti, normalde gitmez..." dedi.
Canlı yayında Hadise ve Icardi arasındaki yakınlığı bir hafta önce öğrendiğini söyleyen

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Şancı konuşmasının devamında işe şunları söyledi:

"Hadise'nin maça gittiği kişi de futbolcu Mertens'in eşi. Icardi de Hadise de çapkınlığıyla bilinen isimler. Wanda Nara ile evliliğinden 3 çocuğu var. Biz şimdiden söyleyelim yakında duyulur zaten."


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