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  4. Galatasaraylı Emre Akbaba ve Martin Linnes'in maç sonu açıklamaları

Galatasaraylı Emre Akbaba ve Martin Linnes'in maç sonu açıklamaları

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.01.2020 23:28 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından sarı kırmızılı oyuncular Emre Akbaba ve Martin Linnes açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı Emre Akbaba ve Martin Linnes'in maç sonu açıklamaları

GalatasarayEmre Akbaba ve Martin Linnes kupada oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte yıldız oyuncuların açıklamaları;

EMRE AKBABA: HOCAMA NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZ

Galatasaray'da sakatlıktan döndükten sonra Rizespor deplasmanında sahaya çıkan ve ağları sarsan Emre Akbaba, maç sonunda konuştu.

Türkiye Kupası'nda Rizespor ile eşleşmelerinin ardından Fatih Terim'in kendisini yanına çağırdığını belirten Emre, "Çaykur Rizespor çıktıktan sonra kurada, hocamız yanına çağırdı ve 'Rize çıktı, ben kadere inanırım, o maçta oynayacaksın' dedi. Kaptan çıkardı beni, hocama ne kadar teşekkür etsem az. Sakatlığın başında Fransa'daydım bir dönem, orada da beni arayıp, soruyordu, bu benim için çok özel" ifadelerini kullandı.

Sakatlık sürecinde kendisine çok destek veren isim olduğunu vurgulayan milli oyuncu, "Yener hocanın da yeri ayrı. Benimle çok ilgilendi. Eşime, aileme çok teşekkür ederim, bana o dönemde çok destek oldular. Hocalarıma, kondisyonerlerime teşekkürler, bazen tek b aşıma onlarla çalılştımöm. Bugünlere gelmek için çok çabaladım, gerçekten teşekkürler" dedi.

Sakatlanan arkadaşlarına da mesaj yollayan Emre, "Sakat arkadaşlarımla da konuştum, hepsine çok geçmiş olsun. Umarım hepsi en iyi şekilde döner" diye konuştu.

LİNNES: BURADA KAZANMAK KOLAY DEĞİL

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından sahalara dönen Martin Linnes açıklamalarda bulundu.

Aldıkları skordan memnun olduğunu belirten Linnes, "İyi bir skor aldık, galip de gelebilirdik. Penaltı pozisyonu var, attığımız 2. gol var, verilmedi VAR ile. Ne olursa olsun Rize deplasmanına geldik, burada kazanmak da kolay değil" dedi.

Oynamadığı dönemle ilgili görüşleri sorulan Norveçli oyuncu, "Bir futbolcu olarak hep oynamak, sahada olmak istiyorsunuz. Takım arkadaşlarıma, taraftarlara, hocalarıma teşekkür ediyorum. Bu periyotta bana hep destek verdiler, hep motive ettiler" ifadelerini kullandı.

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