Galatasaraylı eski oyuncu Felipe Melo'ya küfür eden Ceyhun Fersoy kimdir?

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendiği karşılaşma sonrası Felipe Melo'nun Instagram gönderisinin altına "Sen büyük o...u çocuğusun" yazan oyuncu Ceyhun Fersoy, daha sonra yaptığı açıklamada "Maç sonrasında Felipe Melo'nun bu paylaşımından sonra, sinirlerime hakim olamadım.. Bana yakışmayan bu davranıştan dolayı özür diliyorum..." ifadelerini kullandı.

CEYHUN FERSOY KİMDİR?

İlk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da tamamladı. Eğitimini 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümünde sürdüren Fersoy, eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi ActorStudio'da devam etti.

2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katılan genç oyuncu rol aldığı BKM yapımı 'Bir Demet Tiyatro' dizisindeki performansıyla beğeni topladı. Bir Demet Tiyatronun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Çocuklar Duymasın'da rol aldı.

Şu an Seksenler dizisinde oynamaktadır. Ayrıca Şoray Uzun'la beraber 2012 Avrupa kupası maçları sırasında TRT 1'de Saha Dışı isimli komedi programını hazırlayıp sunmuştur. Seksenler dizisinden rol arkadaşı Begüm Öner ile evlenmiştir.