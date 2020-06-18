Galatasaraylı eski oyuncu Felipe Melo'ya küfür eden Ceyhun Fersoy kimdir?

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendiği karşılaşma sonrası Felipe Melo'nun Instagram gönderisinin altına "Sen büyük o...u çocuğusun" yazan oyuncu Ceyhun Fersoy, daha sonra yaptığı açıklamada "Maç sonrasında Felipe Melo'nun bu paylaşımından sonra, sinirlerime hakim olamadım.. Bana yakışmayan bu davranıştan dolayı özür diliyorum..." ifadelerini kullandı.
İlk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da tamamladı. Eğitimini 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümünde sürdüren Fersoy, eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi ActorStudio'da devam etti.
2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katılan genç oyuncu rol aldığı BKM yapımı 'Bir Demet Tiyatro' dizisindeki performansıyla beğeni topladı. Bir Demet Tiyatronun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Çocuklar Duymasın'da rol aldı.
Şu an Seksenler dizisinde oynamaktadır. Ayrıca Şoray Uzun'la beraber 2012 Avrupa kupası maçları sırasında TRT 1'de Saha Dışı isimli komedi programını hazırlayıp sunmuştur. Seksenler dizisinden rol arkadaşı Begüm Öner ile evlenmiştir.
Brezilya’nın Volto Redonda şehrinde 26 Haziran 1983 yılında doğdu. Annesi Silviana, babası Jose’dir. Evli olan Melo iki çocuk babasıdır. Sahadaki yeri orta sahadır.
Felipe Melo’nun Kulüp Kariyeri Brezilya’da adı bilinen takımlardan birisi olan Flamengo ile profesyonel futbol hayatına ilk adımını atmıştır. Ülkesinde çok sevilen ve oynadığı futbolla şanı yükselen Melo, A takıma 18 yaşında yükselmeyi başarmıştır.
A takımda 2 sene forma giyen başarılı futbolcu buranın ardından kendi ülkesinde yer alan Cruzeiro adlı takıma geçiş yapmıştır. 37 yıl boyunca şampiyonluğu tadamayan takım Melo’nun girdiği sezonda şampiyonluğu tatmıştır. Buradaki başarısının ardından 2004 yılında Gremio takımına transferliği yapılan Melo, girmiş olduğu sezonda forma giydiği takımın küme düşmesine mani olamamıştır.
Oynamış olduğu futbolla çok fazla olumsuz anlamda eleştirilen futbolcu, sezon sonunda bir İspanyol takımı olan Mallorca’da forma giymeye başlamıştır. Bu sezon içerisinde Barcelona ile Avrupa Kıtası’nda oynamış olduğu maç kariyeri için ilk anlamda bir Avrupa tecrübesi olmuştur. Yer aldığı takımda sezon boyunca sadece 8 kez forma giyebilmiştir.
Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması!
Fenerbahçe'nin gol yemesi için rakibe gerek yok
Yıldız oyuncu Galatasaray'dan ayrılıyor!
Emre Belözoğlu, kulübün nefret sebebi
Mertens'in sözleşmesi uzatıldı
Şampiyonluk şansımız devam ediyor
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Efsane isimden Ali Sami Yen itirafı
Hüseyin Çimşir ve öğrencileri tarih yazdı
Beşiktaş ve F.Bahçe ile anılıyordu
Muslera kendisini destekleyenleri unutmadı
Almanya'da şampiyon değişmedi! 8. kez...
Dev karşılaşmada kadroya alındı!
Dili boğazına kaçmıştı... Yaşananları anlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum