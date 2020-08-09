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Galatasaraylı eski yıldız Bruma, Fenerbahçe yolunda!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.08.2020 21:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu Bruma'yı gözüne kestirdi. Bu transferi kesin olarak bitirmek isteyen sarı-lacivertli yetkililer harekete geçti.

Galatasaraylı eski yıldız Bruma, Fenerbahçe yolunda!

Transfer sezonuna çok hızlı bir giriş yapan Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak ile sözleşme imzaladıktan sonra Sinan Gümüş ile de anlaşma sağlayan Fenerbahçe, yine bilindik bir isim ile dirsek temasına geçti. Fener'in hedefinde şimdi de Bruma var.

PSV İLE MASAYA OTURULDU

Yerli ya da ligi bilen isimler üzerine yoğunlaşan Sarı- Lacivertliler bir dönem Galatasaray forması giyen ve bonservisi PSV'de olan oyuncu için Hollanda kulübü ile temasa geçti.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçeli kurmaylar, Portekizli sağ kanat için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Bruma'nın menajeriyle de temas sağlandı.

ÜCRETİNİN TAMAMI KARŞILANACAK

Fenerbahçe'nin Bruma'nın PSV'den aldığı ücretin tamamını ödemeyi kabul ettiği kiralama bedelinin ise düşük tutulmasını istediği öne südüldü. Görüşmelerin devam ettiği de öğrenildi.


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