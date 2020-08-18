Galatasaraylı eski yıldız Sinan Gümüş tercihini yaptı! Fenerbahçe ile resmen anlaştı

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken transferde baş döndürücü trafik devam ediyor. Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş ve Mame Thiam'ı kadrosuna katan Sarı Lacivertliler yeni isimleri de açıklamaya hazırlanıyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sinan Gümüş'ü Galatasaray da istedi ancak oyuncu tercihini Sarı Lacivertliler'den yana kullandı. Sinan'la 3 yıllık anlaşma sağlandı, bonservisini alıp geleceği için süreç uzadı.
Fenerbahçe'nin ayrıca Lemos, Perotti, Jose Sosa ve Enner Valencia transferlerinde de sona geldiği öğrenildi.
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